Stewart bekijkt nóg een wedstrijd in Duitsland en laat oog vallen op verdediger met Ajax-verleden

Het lijstje met mogelijke defensieve versterkingen bij PSV breidt zich met de dag uit. Duidelijk was dat technisch directeur Earnest Stewart vrijdagavond een kijkje nam bij Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen om aan het werk te zien, maar hij zou ook op zijn lijstje hebben staan. Dat meldt De Telegraaf zondagmiddag althans. Doekhi heeft een verleden bij Ajax en Vitesse en staat momenteel onder contract bij 1. FC Union Berlin.

PSV heeft na het vertrek van André Ramalho, Jordan Teze en de mogelijk nakende transfer van Oliver Boscagli naar Brighton & Hove Albion dringend behoefte aan nieuwe verdedigers. De ene na de andere naam passeert met niet lang meer tot het sluiten van de transfermarkt de revue, maar versterking laat nog altijd op zich wachten. Stewart was dit weekend in Duitsland om meerdere targets van dichtbij aan het werk te zien. Naast Borussia Mönchengladbach-verdediger Itakura staat dus ook Doekhi naar verluidt op het lijstje.

Volgens De Telegraaf was de technisch directeur van PSV zaterdag aanwezig bij de ontmoeting tussen FSV Mainz en 1. FC Union Berlin om Doekhi te bekijken. “Stewart reisde de dag erop (zaterdag dus, red.) door naar FSV Mainz 05 - Union Berlin om Doekhi te zien spelen. De voormalige verdediger van Vitesse staat ook op de lijst bij PSV als mogelijke versterking voor het verdedigingscentrum”, zo klinkt het. Doekhi maakte in de zomer van 2016 de overstap van de jeugdopleiding van Excelsior naar die van Ajax. Hij speelde 35 wedstrijden voor Jong Ajax, maar tot een debuut in Ajax 1 kwam het niet. Doekhi verkaste in de zomer van 2018 naar Vitesse, alvorens twee jaar vier jaar later te tekenen bij 1. FC Union Berlin.

De verwachting is dat Doekhi pas serieus in beeld komt bij PSV als de club er niet in slaagt Itakura vast te leggen. Volgens De Telegraaf wil Borussia Mönchengladbach pas bij biedingen van vijftien miljoen euro of hoger praten over een transfer. “Mocht Itakura niet haalbaar zijn, zoals eerder ook het geval was bij Sepp van den Berg, die van Liverpool naar Brentford is gegaan, en Mika Faye (van FC Barcelona naar Stade Rennais), komt mogelijk Doekhi in beeld. De 26-jarige Rotterdammer staat nog maar één jaar onder contract bij Union en zijn prijs ligt naar verwachting een stuk lager, ergens rond de 10 miljoen euro.” Volgens Duitse berichtgeving staat Doekhi ook in de belangstelling van Lazio en VfB Stuttgart.

Doekhi had overigens een basisplaats bij 1. FC Union Berlin in de uitwedstrijd tegen FSV Mainz 05. Hij speelde de wedstrijd ook uit. De eindstand was 1-1.

