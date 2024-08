‘PSV en Feyenoord hebben voormalig Arsenal-back op de korrel, Ajax ook nog geïnteresseerd’

PSV, Feyenoord en Ajax hebben alle drie wel oren naar de transfervrije , weet transferjournalist Ben Jacobs te melden. Volgens de doorgaans betrouwbare Engelsman hebben PSV en Feyenoord zelfs navraag gedaan bij de Portugese rechtsback.

Soares is transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal afgelopen zomer afliep. Naast in de interesse van de traditionele top drie hebben ook de Braziliaanse clubs Flamengo en Botafogo contact met de 32-jarige rechtsachter. Het is overigens niet de eerste keer dat Ajax deze transferwindow gelinkt wordt aan Soares. Begin juli meldde The Daily Mail ook de interesse van Ajax. Destijds waren ook de Franse clubs OGC Nice en Stade Rennais geïnteresseerd.

De Portugese rechtsachter, die geboren is in Duitsland, doorliep de jeugdopleiding van Sporting Portugal. In de zomer van 2015 maakte hij de overstap naar het Engelse Southampton, dat hem vervolgens verhuurde aan Internazionale. Soares maakte in 2020 de overstap naar Arsenal en speelde in vier seizoenen 64 duels voor de Londenaren.

Afgelopen seizoen kwam de Portugees nauwelijks in de plannen voor van Mikel Arteta, die de voorkeur gaf aan Ben White en Takehiro Tomiyasu. Mede daarom is besloten om het aflopende contract van Soares niet te verlengen. De verdediger zou zijn opties willen bekijken alvorens hij beslist over zijn toekomst.

PSV is ook al een tijdje op zoek naar een rechtsback. De landskampioen nam recentelijk afscheid van Jordan Teze, die vertrok naar AS Monaco. De Eindhovenaren zijn de laatste dagen veelvuldig in verband gebracht met opties voor de rechtsbackpositie. Zo wordt PSV ook gelinkt aan Milan van Ewijk en Kenny Tete.