Mysterieus bericht uit Engeland voedt speculaties over Ajax-terugkeer Eriksen

Ajax gaat in de laatste dagen van de transferwindow mogelijk nog werk proberen te maken van de komst van . Dat suggereert Sam C. van The United Stand en Thats Football! met een bericht op X althans. Ajax is gedurende deze zomer vaker in verband gebracht met een terugkeer van Eriksen, maar hij leek om financiële redenen niet haalbaar.

De middenvelder speelde tussen 2010 en 2013 163 wedstrijden in Ajax 1, goed voor 32 doelpunten en 65 assists. Hij werd met Ajax driemaal kampioen van Nederland, alvorens in de zomer van 2013 over te stappen naar Tottenham Hotspur. Na een kortstondig avontuur bij Internazionale keerde hij in de winter van 2022 terug in Brentford. Manchester United had in een halfjaar genoeg gezien en haalde hem in de zomer van dat jaar naar Old Trafford. Daar heeft hij een aflopend contract en lijkt hij niet meer in de plannen van Erik ten Hag voor te komen.

Eriksen kwam in de eerste drie officiële wedstrijden van dit seizoen niet in actie en lijkt dus op zoek te mogen naar een nieuwe werkgever. Ajax passeert de afgelopen maanden regelmatig de revue. Zo bracht The Athletic vorige week nog naar buiten dat Eriksen door Manchester United aangeboden is bij de club uit Amsterdam. Volgens hetzelfde medium verlangt de gevallen Engelse grootmacht omgerekend zo’n 5,8 miljoen euro voor de middenvelder. Ajax staat zeker niet onwelwillend tegenover een terugkeer van de ervaren middenvelder, maar financieel gezien lijkt een hereniging onmogelijk. Ajax zal eerst spelers moeten verkopen alvorens in de selectie te kunnen investeren.

Maar als we Sam C. moeten geloven, dan is een terugkeer van Eriksen bij Ajax deze zomer nog niet volledig uitgesloten. De Britse contentmaker voor onder meer The United Stand, een platform voor Manchester United-supporters met alleen op X al 2,4 miljoen volgers, maakte op 24 juli al melding van de vermeende Ajax-interesse in Eriksen. C. sprak toen over een terugkeer op huurbasis. Volgens C. ging de voorkeur van Manchester United op dat moment uit naar verhuur mét een verplichte optie tot koop. Ruim een maand later is Eriksen nog altijd speler van The Red Devils, maar is een mogelijke rentree in Amsterdam wel iets om de komende dagen in de gaten te houden. “Eentje om in de gaten te houden in de laatste dagen van de window”, zo schrijft C. althans.

One to watch in the final days of the window. #mufc https://t.co/3vGxBB5YJg — Sam C (@SamC_reports) August 26, 2024

