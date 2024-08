Ajax krijgt oude bekende aangeboden, financiële situatie maakt terugkeer onwaarschijnlijk

Manchester United heeft een voorstel bij Ajax neergelegd om deze zomer terug te laten keren in Amsterdam, zo meldt The Athletic. Door de heikele financiële situatie in Amsterdam is het volgens het medium momenteel echter niet waarschijnlijk dat de 32-jarige Deen daadwerkelijk de overstap naar de Johan Cruijff ArenA gaat maken.

In de winter van 2009 pikte Ajax Eriksen voor anderhalf miljoen euro op uit de jeugdopleiding van het Deense Odense BK. Begin 2010 volgde zijn debuut in de hoofdmacht, uiteindelijk zou de Deen in vier jaar tijd 163 wedstrijden voor de Amsterdammers spelen, waarin hij goed was voor 32 doelpunten en 65 assists. Met onder meer drie landskampioenschappen op zak toog de Deen in de zomer van 2013 voor een bedrag van ruim veertien miljoen euro naar Tottenham Hotspur, waar hij uiteindelijk zesenhalf jaar actief zou zijn.

Via Internazionale en Brentford belandde Eriksen twee jaar geleden in Manchester. Onder voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag is de Deen echter lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Afgelopen vrijdag bleef Eriksen 90 minuten op de bank tijdens de eerste Premier League-wedstrijd van het seizoen, waarin Manchester United door een late treffer van debutant Joshua Zirkzee met 1-0 te sterk was voor Fulham.

The Athletic schrijft dat United deze zomer afscheid wil nemen van Eriksen, aangezien zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt en de speler dan transfervrij de deur uit zou lopen. De Mancunians zouden minimaal vijf miljoen pond (omgerekend 5,8 miljoen euro) voor de speler willen ontvangen en Eriksen hebben aangeboden in Amsterdam. "Maar Ajax moet spelers verkopen om de boeken in balans te brengen, en zoals het er nu voorstaat wordt er geen move voor Eriksen verwacht", leest het.

Mede doordat Ajax het dit seizoen voor het tweede jaar op rij zonder inkomsten uit de Champions League moet stellen, moet technisch directeur Alex Kroes deze zomer fors verkopen voordat er geïnvesteerd kan worden in nieuwe aanwinsten. Vooralsnog is de transfervrije Bertrand Traoré de enige speler die de Amsterdammers deze transferperiode aantrokken. De Burkinees lijkt op korte termijn gezelschap te gaan krijgen van de Italiaanse verdediger Daniele Rugani, die op huurbasis zal overkomen van Juventus.

