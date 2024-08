Droomdebuut voor Zirkzee: spits schiet Manchester United naar overwinning op Fulham

kende vrijdagavond een droomdebuut op Old Trafford. Vlak voor tijd werd de van Bologna overgenomen spits de matchwinner voor Manchester United door de 1-0 tegen de touwen te werken tegen Fulham. Naast Zirkzee maakten ook Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui hun debuut voor de Engelse grootmacht.

Fulham begon goed aan de wedstrijd en kreeg via Adama Traoré in de openingsfase twee mogelijkheden. In eerste instantie was het Mazraoui die goed ingreep bij een voorzet, terwijl de buitenspeler een minuut later over het doel van André Onana schoot. De grootste kans in de openingsfase kwam op naam van Kenny Tete. De voormalig Ajacied kwam met een solo van eigen helft en loste vervolgens een gevaarlijk schot van zo’n twintig meter. Onana wist de bal over het doel te tikken.

Manchester United, dat met Bruno Fernandes als ‘valse spits’ speelde, kreeg vervolgens iets de overhand. Via de spelmaker, die deze week zijn contract verlengde op Old Trafford, kreeg de ploeg van Ten Hag twee grote kansen. Beide keren was het Fulham-doelman Bernd Leno die goed wist in te grijpen. Vlak voor de thee ondernam Casemiro nog een poging op het doel van de bezoekers, maar zijn volley vloog metershoog over. Daardoor bleef de brilstand bij rust op het scorebord staan.

De thuisploeg ging na rust verder waar het de eerste helft eindigde. Na 53 minuten kregen The Red Devils weer een dot van een kans. Fernandes stuurde Marcus Rashford goed diep, die vervolgens een goede lage voorzet wist af te leveren op Mason Mount, maar Leno wist wederom knap redding te brengen. Na een uur bracht Ten Hag Zirkzee binnen de lijnen en dat is uiteindelijk een gouden zet gebleken.

De 23-jarige spits uit Schiedam kreeg bij het betreden van het veld een staande ovatie van Old Trafford en was enkele minuten later ook betrokken bij een grote kans van de thuisploeg. Na tachtig minuten kreeg United via Fernandes opnieuw een kans, het schot van de Portugees werd echter makkelijk uit de lucht geplukt door Leno. Daarna was het tijd voor de invalbeurt van Matthijs de Ligt, die in de ploeg kwam voor Mazraoui.

Het duel op Old Trafford leek in 0-0 te eindigen, maar na de vijfde en laatste wissel van Ten Hag, hij bracht Scott McTominay voor Kobbie Mainoo, werd de ban dan toch gebroken door Manchester United. Op aangeven van de net ingevallen Garnacho tikte Zirkzee met zijn linkerbeen de 1-0 tegen de touwen. In de absolute slotfase kregen The Red Devils nog de uitgelezen kans op de 2-0. Rashford en Alejandro Garnacho gingen alleen af op de keeper, maar de Argentijnse vleugelaanvaller hielp de kans om zeep. Zodoende eindigde het duel in een 1-0 overwinning voor Manchester United en kent Zirkzee een droomdebuut.

