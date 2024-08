Ajax heeft beet: akkoord bereikt, grote transfer wordt morgen bezegeld

is op weg naar Ajax, zo weet transferjournalist Alfredo Pedullà. Volgens de berichtgeving worden 'concrete stappen' gezet en is het wachten totdat de puntjes op de i worden gezet. Vandaag (zondag) of morgen (maandag) zou de dertigjarige verdediger al in Amsterdam kunnen aankomen, zo klinkt het.

Ajax gaat Rugani huren van Juventus. Hoewel de club al langere tijd jaagt op zijn handtekening, is de transfer van Rugani in een stroomversnelling geraakt door het aanstaande vertrek van Jakov Medic naar VfL Bochum.

Rugani maakte in de zomer van 2015 de overstap van Empoli naar Juventus. Die club verhuurde de mandekker regelmatig aan andere teams, maar hij heeft ook meerdere seizoenen in de hoofdmacht gespeeld. Tot dusver speelde de verdediger 148 duels voor De Oude Dame. Daarin was hij elf keer trefzeker en gaf hij één keer een assist.

Update: De Telegraaf meldt akkoord tussen Ajax en Juventus

Ajax en Juventus zijn definitief akkoord over de transfer van Daniele Rugani, zo meldt De Telegraaf. De krant spreekt van een huurdeal voor een seizoen, zonder optie tot koop. De medische keuring staat voor maandag gepland. Dan wordt ook het papierwerk in orde gemaakt door de clubs, zo is de verwachting.

