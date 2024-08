Ajax neemt afscheid van Jakov Medic en lijkt weg vrij te maken voor belangrijke transfer

Ajax gaat verhuren aan VfL Bochum, zo weet De Telegraaf zondagochtend te melden. De Duitse club neemt naar verluidt het volledige salaris van de verdediger over en bedingen een koopoptie van drie miljoen euro.

Daarmee is de gewenste uitgaande transfer van Ajax eindelijk een feit. Het was geen geheim dat de Amsterdammers Medic graag van de hand wilden doen. Daardoor zou namelijk ruimte vrijkomen in het salarishuis, waardoor een deal met Daniele Rugani reëler wordt. Ook zou Medic niet in de plannen voorkomen van Francesco Farioli.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Hoffenheim heeft veelbesproken Mislintat-aankoop van Ajax op de korrel’

Bochum neemt het volledige salaris van anderhalf miljoen euro over van Ajax en bedingen aan het einde van het seizoen een optie tot koop. In de komende dagen worden de afspraken tussen Ajax en Bochum op papier gezet, waarna de verhuur zal worden aangekondigd.

Medic werd een jaar geleden door Sven Mislintat opgehaald bij St. Pauli. Het avontuur in Amsterdam begon uitstekend met een wereldgoal tegen Heracles Almelo, maar liep uiteindelijk al snel uit op een mislukking. De 1,93 lange stopper speelde slechts 517 minuten in het shirt van Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald de Boer maakt Brian Brobbey belachelijk na missen van twee (!) penalty's

Ajax stootte door naar de play-offronde van de Europa League, maar het is de vraag of Brian Brobbey een goed gevoel overhoudt aan de avond.