Aan Ajax gelinkte Christian Eriksen vertelt hoe hij zijn toekomst ziet

wil op het hoogste niveau blijven spelen. De middenvelder kan bij Manchester United niet rekenen op een basisplaats, maar acht zichzelf nog wel in staat om ‘op honderd procent te blijven spelen’. In de wandelgangen wordt Eriksen in verband gebracht met Ajax en Anderlecht.

Vorig seizoen speelde Eriksen 22 wedstrijden in de Premier League, waarvan 12 als basisspeler. Hij was goed voor één doelpunt en twee assists. Zijn gebrek aan speeltijd kwam mede door de snelle opmars van talent Kobbie Mainoo. In gesprek met The Guardian zegt Eriksen dat hij in ieder geval nog drie jaar op hoog niveau wil spelen.

“Ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen", aldus de Deen, die de vraag krijgt of hij daarmee bedoelt dat hij op topniveau wil spelen. "Op dit moment zou ik daar 'ja' op zeggen, maar over drie jaar sta ik er misschien anders in. Dan voetbal ik misschien wel in het park, of waar dan ook. Op een gegeven moment ga je minder spelen en ik word er niet jonger op.”

“Maar het voelt niet alsof ik ouder word”, voegt Eriksen toe. “Mentaal gezien ben ik nog steeds dezelfde persoon. Fysiek gezien is het soms wel goed om rust te nemen, vanwege het hoge aantal wedstrijden en onze speelstijl. Dan kan ik op honderd procent blijven spelen.”

Het contract van Eriksen loopt nog een jaar door. “Mij is niet verteld dat ik moet vertrekken, of een nieuw contract aangeboden. Ik voel me goed, mijn familie heeft hier een prettig leven en Manchester United is een mooie club.” Over wat hij na zijn loopbaan wil doen, heeft Eriksen ook al nagedacht. “Ik ben een paar weken geleden begonnen met een trainerscursus. We hebben drie sessies gedaan, maar daarna zijn we gestopt.”

Volgensd de Belgische krant Het Laatste Nieuws zou pas richting het eind van de transferperiode bekend kunnen worden hoe de nabije toekomst van Eriksen eruitziet. “Manchester United zou nu bereid zijn Eriksen te verhuren met een verplichte aankoopoptie of hem definitief van de hand te doen. Is dat financieel haalbaar, hoe lang kan RSCA wachten en welke invloed heeft dat op andere targets? Het zou alleszins dé stunt van de zomerse transfermarkt zijn", schreef de krant afgelopen weekend. Een verplichte aankoopoptie zou opmerkelijk zijn omdat Eriksen een aflopend contract heeft; in dat geval zou zijn contract vermoedelijk eerst verlengd moeten worden.

