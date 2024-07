Anderlecht-coach reageert op geruchten Eriksen: ‘Deuren openen en sluiten zich snel’

Anderlecht-trainer Brian Riemer heeft gereageerd op de geruchten die linken aan de Belgische topclub. De Deense coach weigerde veel over de middenvelder te zeggen, maar liet wel doorschemeren hem graag te verwelkomen.

Zowel Ajax als Anderlecht hopen Eriksen deze zomer op te pikken. Zaterdag schreef Het Laatste Nieuws dat de Belgen om drie verschillende redenen een streepje voor hebben op Ajax wat betreft de komst van de Deen. Eén van die redenen is de aanwezigheid van landgenoot Riemer als trainer, die werkzaam was als assistent bij Brentford toen de middenvelder daar speelde.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel met STVV liet de oefenmeester zich tegenover DAZN voorzichtig uit over de komst van Eriksen. Op de vraag of Riemer interesse zou hebben in een ‘creatieve middenvelder met Premier League- en EK-ervaring’ antwoordt hij met een knipoog: “Ken jij misschien iemand?” Vervolgens komt hij met een serieuzer antwoord op de vraag. “We zijn altijd op zoek naar goede spelers. Connecties kunnen daarbij helpen. Transferperiodes zijn gekke verschijnsels”, stelt hij.

Hoewel hij de naam van zijn landgenoot niet in de mond neemt, hint Riemer ernaar dat hij de komst van Eriksen wel ziet zitten. “Vorig jaar had ook niemand verwacht dat Thorgan Hazard hier zou zijn, tot het de laatste dag toch gebeurde. Net als bij Kasper Schmeichel. Deuren openen en sluiten zich snel”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Speler van Ajax verbijt zich: 'Hij zit vol frustratie, waar ben ik in beland?'

Een speler van Ajax zat ‘vol frustratie’ op de tribune bij Ajax – FK Vojvodina, vermoedt Ronald de Boer.