'Anderlecht heeft om drie redenen streepje voor op Ajax in jacht op Eriksen'

Anderlecht droomt van de komst van , zo schrijft Het Laatste Nieuws. De transfer wordt door de krant ingeschaald als ‘geen complete mission impossible’. Om meerdere redenen zou Anderlecht zelfs een streepje voor hebben op Ajax, dat ook met de Manchester United-middenvelder in verband wordt gebracht.

Allereerst kan Eriksen bij Anderlecht samenspelen met meerdere landgenoten. Keeper Mads Kikkenborg en aanvallers Anders Dreyer en Kasper Dolberg staan onder contract bij Anderlecht. Afgelopen seizoen was de Deense enclave nóg groter met ook Kasper Schmeichel en Thomas Delaney, maar zij zijn inmiddels vetrokken.

Artikel gaat verder onder video

Bovendien heeft Anderlecht een Deense trainer, Brian Riemer, met wie Eriksen een goede band heeft. Dat was immers de assistent-trainer van Brentford toen Eriksen daar speelde in de tweede helft van het seizoen 2021/22, nadat hij was teruggekeerd op het veld na een hartstilstand tijdens het EK 2021. Eriksen is bovendien goed bevriend met verdediger Jan Vertonghen, met wie hij samenspeelde bij Ajax en Tottenham Hotspur. Om die redenen zou Anderlecht ‘een streepje voor hebben’ op Ajax.

Volgens Het Laatste Nieuws zou pas richting het eind van de transferperiode bekend kunnen worden hoe de toekomst van Eriksen eruitziet. “Manchester United zou nu bereid zijn Eriksen te verhuren met een verplichte aankoopoptie of hem definitief van de hand te doen. Is dat financieel haalbaar, hoe lang kan RSCA wachten en welke invloed heeft dat op andere targets? Het zou alleszins dé stunt van de zomerse transfermarkt zijn.” Een verplichte aankoopoptie zou opmerkelijk zijn omdat Eriksen een aflopend contract heeft; in dat geval zou zijn contract vermoedelijk eerst verlengd moeten worden.

