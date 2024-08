'PSV informeert naar Championship-rechtsback als opvolger van Teze'

PSV overweegt om te halen als vervanger van de naar AS Monaco vertrokken , meldt De Telegraaf. De landskampioen moet doorschakelen nadat gebleken is dat Kenny Tete, die ook in beeld was, onhaalbaar is voor PSV. Daardoor is de rechtsachter van Coventry City weer in beeld gekomen.

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart zal in de slotweek van de transferwindow flink aan de bak moeten. Na het vertrek van André Ramalho en Teze en de blessures van Sergiño Dest, Mauro Júnior en Armando Obispo zit de regerend landskampioen dun in de verdedigers. Bovendien heeft Olivier Boscagli ook zijn vertrekwens uitgesproken.

In de zoektocht naar een opvolger van Teze is PSV in ieder geval weer bij Van Ewijk uitgekomen. Volgens Jeroen Kapteijns geven bronnen rondom de Eindhovenaren aan dat Stewart recentelijk informatie heeft ingewonnen over de 23-jarige rechtsback van het Engelse Coventry City. Afgelopen zomer verkaste de Van Ewijk voor een bedrag van ruim miljoen euro naar de Engelse club die uitkomt in het Championship.

Bij de Engelsen kende Van Ewijk een goed seizoen. Zo speelde hij 49 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vijf assists. Dit seizoen zet de Nederlander zijn goede vorm door en was hij ook alweer goed voor een doelpunt en een assist. Het zal naar verwachting niet makkelijk worden voor PSV om Van Ewijk los te peuteren bij Coventry City. In Engeland gaat men ervanuit dat de Engelse club een vraagprijs hanteert van rond de acht à negen miljoen euro.

