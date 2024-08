‘Stewart wil snel handelen voor opvolger Teze, naam oud-Ajacied zingt rond’

Technisch directeur Earnest Stewart wil snel handelen om een opvolger te halen voor . De rechtsback van PSV staat op het punt om naar AS Monaco te verkassen. Een van de mogelijke kandidaten om Teze op te volgen is oud-Ajacied , weet Voetbal International.

Volgens het weekblad wordt de naam van Tete nog steeds veel genoemd in het Philips Stadion. Eerder werd al bekend dat de Fulham-verdediger op het lijstje staat bij PSV. De 28-jarige rechtsback heeft bij de Londenaren nog een eenjarig contract. Naast Tete staat ook Milan van Ewijk, die zelfs is aangeboden bij PSV.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kritiek op PSV-directeur Stewart: 'Misschien had hij wel tot het gaatje moeten gaan'

Of de komst van Tete naar PSV realistisch is moet nog blijken. Het Eindhovens Dagblad wist eerder te melden dat de overgang ‘onwaarschijnlijk’ is. De rechtsachter wil graag een langurig contract en staat bij Fulham voor een aanzienlijk Premier League-salaris op de loonlijst. Het is maar de vraag in hoeverre PSV daar aan kan en wil voldoen.

LEES OOK: Eindhovens Dagblad weet welk bedrag PSV minimaal verlangt voor Boscagli

Na afloop van het duel tussen Manchester United en Fulham werd Tete, die ondanks de 1-0 nederlaag een goede wedstrijd speelde, gevraagd naar de PSV-geruchten. “Nee, ik zit hier goed”, luidde zijn antwoord voor de camera’s van Viaplay. Waarna de reactie van Tete ‘veelzeggend’ werd genoemd. “Die grijns op zijn gezicht, ik ben benieuwd”, sprak analist Ron Vlaar.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ziet flop van seizoen 2023/24 transfer van 14 miljoen euro maken

Een speler die niet wist te slagen bij PSV, maakt toch nog een fraaie transfer.