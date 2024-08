Kritiek op PSV-directeur Stewart: 'Misschien had hij wel tot het gaatje moeten gaan'

De tafelgasten bij De Eretribune op ESPN tonen zich kritisch op technisch directeur Earnest Stewart van landskampioen PSV. De Amerikaan zit twee weken voor het sluiten van de zomerse transfermarkt met twee verdedigers - en - die nog maar één jaar vastliggen en zich mogen verheugen in de belangstelling van respectievelijk Brighton & Hove Albion en AS Monaco.

Presentatrice Aletha Leidelmeijer stelt onomwonden dat Teze 'wel echt' gaat vertrekken en vraagt de tafel wat ze van Boscagli verwachten. "Als ze met geld gaan strooien is het, zelfs voor PSV, onmogelijk om spelers écht te behouden en te zeggen 'Nee, dat doen we niet'", zegt Marciano Vink. "En ik denk dat ook voor PSV een bepaald minimum bestaat waarbij ze spelers gewoon moeten laten gaan."

Jan Joost van Gangelen haalt PSV-trainer Peter Bosz aan, die Boscagli vorige week nog uitvoerig prees en de Fransman zelfs 'technisch de beste speler' noemde waarmee hij ooit gewerkt heeft. Vink haakt in: "Hij heeft zijn diensten voor PSV echt wel bewezen, ik denk dat dit PSV echt niet zonder Boscagli kan. Dus het is voor PSV ook wel wikken en wegen." Hugo Borst spreekt daarop van 'een foutje van Stewart'. "Die had hij echt moeten verlengen", duidt de journalist op de vergeefse pogingen die PSV deed om het contract van Boscagli open te breken. "Je kan een aanbieding doen, maar misschien moet je bij een verdediger wel tot het gaatje gaan. Ook als je weet dat die knurft van een Ramalho, dat je daar ook niks aan had. Dan zou ik afgelopen jaar hebben ingezet op een heel vet contract."

Kees Kwakman oppert dat de huidige situatie ook voorkomen had kunnen worden als PSV tijdig waardige vervangers voor zowel Boscagli als Teze had binnengehaald. "Dan had je ze nu kunnen verkopen. Ik denk dat dat ze nu tegenhoudt, want als ze Teze nú verkopen, dan hebben ze gewoon nul rechtsbacks in de selectie." Borst vult aan: "En dan hebben ze Shurandy Sambo ook nog weggedaan. Die ze eigenlijk nooit een kans hebben gegeven. Ik heb hem een jaar bij Sparta meegemaakt, dat was een hele goede rechtsback. Ik denk dat hij best beter had kunnen worden dan Teze."

