PSV heeft doelwit nog (lang) niet binnen: 'Dat wordt in Eindhoven niet herkend, speler twijfelt nog'

PSV ziet in een interessante kandidaat om de defensie te versterken, maar het is op dit moment de vraag of de speler van AS Roma zelf ook heil ziet in een overgang naar Eindhoven. In Italië wordt er gesproken van een akkoord over een transfersom van negen miljoen euro, maar dat wordt volgens het Eindhovens Dagblad in het Philips Stadion ‘niet herkend’. Bovendien zou Zalewski zelf nog ‘aarzelen’ over een overstap naar de kampioen van Nederland.

PSV moet in de laatste week van de transferwindow vol aan de bak om de selectie te versterken. Vooral de achterhoede schreeuwt om versterking. De Eindhovenaren namen al afscheid van André Ramalho en Jordan Teze, Sergiño Dest is zeker nog een paar maanden niet beschikbaar en Olivier Boscagli dreigt nog altijd te vertrekken naar Brighton & Hove Albion. In de zoektocht naar nieuwe impulsen voor de defensie passeert de ene na de andere naam de revue, waaronder Zalewski. In Italië spreekt men van een bod van negen miljoen euro en zouden PSV en AS Roma zelfs al akkoord zijn over de transfersom.

Artikel gaat verder onder video

Maar het Eindhovens Dagblad wil zo ver nog niet gaan. “Zelf zou hij nog twijfelen aan een overgang. Rondom PSV wordt het nieuws nog niet herkend, al is wel duidelijk dat Zalewski een van de kandidaten is om de ploeg te versterken. De Eindhovenaren zien in hem meer dan een linksback, zoveel is duidelijk”, zo klinkt het. Zalewski is een product van AS Roma. Hij sloot in de zomer van 2021 aan bij de hoofdmacht en droeg tot op heden 108 keer het shirt van de Romeinen. De Pool heeft nog een contract tot de zomer van 2025. Voor PSV is hij daarom een interessante speler, maar ook omdat hij multi-inzetbaar is. “Zalewski is namelijk ook een man die op de zijkant voorin uit de voeten kan, zo is de gedachte”, weet het ED.

Dat kan interessant zijn in de wetenschap dat Hirving Lozano in de winterstop terugkeert naar Mexico. Maar Zalewski zal dus eerst zelf nog overtuigd moet worden. In de tussentijd houdt PSV zich ook bezig met andere namen. Renan Lodi, bijvoorbeeld. De voormalige verdediger van onder meer Atlético Madrid speelt nu voor Al-Hilal in Saudi-Arabië. Mocht PSV serieus werk van hem willen maken, dan moet er een serieuze financiële inspanning geleverd worden. “PSV moet dan wel gigantisch in de buidel tasten en een fors salaris betalen. Alleen als de club uit het Midden-Oosten daarbij meewerkt, kan de deal tot stand komen”, zo klinkt het. En dan hoopt PSV ook nog een centrale verdediger aan te trekken. Daarvoor is Ko Itakura de belangrijkste kandidaat.

LEES OOK: Stewart bekijkt nóg een wedstrijd in Duitsland en laat oog vallen op verdediger met Ajax-verleden

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walter Benítez 'voelt zich in de maling genomen' door PSV

Doelman Walter Benítez is niet blij met de gang van zaken bij PSV.