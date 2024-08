Topdoelwit is bekend: PSV brengt bod uit van 11,5 miljoen euro

PSV heeft een bod van 11,5 miljoen euro uitgebracht op , zo weet BILD. De verdediger van Borussia Mönchengladbach staat hoog op de verlanglijst van de regerend Nederlands kampioen.

PSV wil zich versterken met meerdere verdedigers, maar Sepp van den Berg (gaat van Liverpool naar Brentford) en Mikayil Faye (gaat van Barcelona naar Stade Rennais) bleken onhaalbaar. Itakura leek ook een moeilijke piste, want volgens eerdere berichtgeving vraagt Mönchengladbach een transfersom van vijftien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Niettemin doet PSV een serieuze poging, met een eerste bod van elf miljoen euro. De 27-jarige Japanner speelde tussen 2019 en 2021 in de Eredivisie bij FC Groningen, die club die hij inruilde voor Schalke 04. Itakura groeide daar uit tot een van de sterkhouders en verdiende een transfer naar Mönchengladbach.

Bod van PSV op Itakura maakt geen indruk

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft het bod geen indruk gemaakt op de burelen bij Mönchengladbach. Het bedrag wordt als 'te laag' beoordeeld. Omdat de contractuele vertrekclausule van Itakura is verlopen, kan de club de hoofdprijs vragen voor de verdediger wiens contract nog twee jaar doorloopt.

LEES OOK: Luijckx fel richting PSV: 'Ze hadden hem moeten houden'

Waarom PSV nieuwe verdedigers wil

Bij PSV is Jordan Teze vertrokken naar AS Monaco, zijn André Ramalho en Shurandy Sambo transfervrij weggegaan, aast Olivier Boscagli op een transfer, is Sergiño Dest voorlopig uit de roulatie en blijkt Mauro Júnior nogal blessuregevoelig. Om die redenen heeft directeur Earnest Stewart zijn zinnen gzet op de komst van meerdere nieuwe verdedigers.

LEES OOK: Derksen zegt vlak voor einde Vandaag Inside iets opmerkelijks over Boscagli

Sportief directeur Roland Virkus ziet een vertrek van Itakura niet zitten, maar kan niks uitsluiten. "Wij denken nu niet aan het verkopen van een verdediger. Maar het is duidelijk dat een club als Gladbach ieder bod moet overwegen dat een bepaalde hoogte bereikt", zegt hij tegen BILD.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walter Benítez 'voelt zich in de maling genomen' door PSV

Doelman Walter Benítez is niet blij met de gang van zaken bij PSV.