Update: 'Liverpool bereikt akkoord over miljoenentransfer Sepp van den Berg'

Liverpool-verdediger kan één potentiële nieuwe werkgever doorstrepen: VfB Stuttgart is volgens de Duitse transferspecialist Forian Plettenberg afgehaakt in de strijd om de oud-speler van PEC Zwolle. Daarmee lijken op dit moment nog twee clubs in de race om zijn handtekening: de regerend Duitse kampioen Bayer Leverkusen en Premier League-club Brentford FC. Volgens de laatste berichten lijkt die laatste club er met de Nederlander vandoor te gaan.

Van den Berg keerde deze zomer terug op Anfield, na een prima seizoen op huurbasis te hebben doorgebracht bij FSV Mainz 05 in de Bundesliga. Hoewel de 22-jarige Nederlander niet weg hoeft, is Liverpool bereid mee te werken aan een vertrek - mits het juiste bedrag op tafel komt. De werkgever van Arne Slot verlangt naar verluidt een bedrag van 20 miljoen pond, dat door bonussen kan oplopen tot maximaal 25 miljoen pond (omgerekend 29,3 miljoen euro).

Om die reden is PSV, dat door het vertrek van André Ramalho en de vertrekwens van Olivier Boscagli naarstig op zoek is naar versterking voor het centrum van de defensie, reeds afgehaakt in de strijd om Van den Berg. Volgens Plettenberg, werkzaam voor Sky Deutschland, geldt datzelfde nu ook voor Stuttgart, dat komend seizoen eveneens actief zal zijn in de Champions League. "Stuttgart was tot dinsdag ook aan het pushen. Hij was hun plan A, maar ze zijn nu niet meer in de race", schrijft de journalist op X.

Brentford en Leverkusen zijn dat dus nog wél. Plettenberg weet te onthullen dat Van den Berg 'de afgelopen dagen' een telefonisch onderhoud heeft gehad met Leverkusen-trainer Xabi Alonso. De journalist schrijft dat de persoonlijke voorwaarden geen obstakel zullen vormen, maar dat Die Werkself aanhikt tegen de verlangde transfersom. "Op dit moment is hij te duur voor Leverkusen en de club overweegt hem alleen te halen als een andere verdediger voor het verstrijken van de transferdeadline nog vertrekt." Brentford kan en wil wél aan de vraagprijs van Liverpool voldoen, en zou nu de beslissing van Van den Berg zelf afwachten.

Update 23.37 uur: Volgens het Engelse Sky Sports heeft Liverpool een principe-akkoord met Brentford bereikt en is Van den Berg op weg naar de nummer zestien van het voorbije seizoen in de Premier League. Bij Brentford treft de verdediger in de persoon van Oranje-keeper Mark Flekken één landgenoot. Bovendien versterkte de club zich eerder deze zomer al met een andere Liverpool-speler, de Portugees Fábio Carvalho. De aanvallende middenvelder kostte Brentford een slordige 23 miljoen euro.

🚨🔴 In the past few days there was a phone call between Xabi Alonso and Sepp van den Berg ✔️📞



⚠️ Personal terms with SvdB are not an issue. Concrete negotiations with #LFC have taken place as revealed yesterday. Liverpool willing to agree: £20m + £5m add-ons.



At this stage… pic.twitter.com/nmvQaN9mvP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 21, 2024

