Sepp van den Berg weet naar welke club hij graag wil, maar zit in de wachtkamer

wil graag naar PSV, maar moet voorlopig nog plaatsnemen in de wachtkamer. De geïnteresseerde regerend landskampioen van Nederland heeft voorlopig nog geen akkoord kunnen bereiken met Liverpool, dat hoog in de boom zit voor de centrale verdediger.

Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad, weet dinsdagochtend te melden dat Van den Berg zelf in ieder geval graag de overstap maakt naar het Philips Stadion. Het enige probleem voor PSV is momenteel Liverpool. De Engelse grootmacht blijft vasthouden aan een vraagprijs van twintig miljoen voor de oud-speler van PEC Zwolle en dat bedrag is PSV momenteel te gortig: "De afgelopen dagen en ook maandag had technisch directeur Earnest Stewart van PSV opnieuw contact met Liverpool, in een poging om een deal te sluiten. Dat was tot maandagavond nog niet gelukt, omdat het gat tussen de partijen te groot was", schrijft Elfrink dinsdagochtend.

PSV zal hopen en verwachten dat Liverpool later in de transferperiode de vraagprijs laat zakken voor Van den Berg. Het is alleen de vraag hoeveel geduld de beleidsbepalers van de Eindhovenaren nog hebben, aangezien PSV momenteel wel wat extra spelers in de defensie kan gebruiken. Aan de andere kant stelt PSV zich, net als Liverpool, ook hard op wat betreft de uitgaande transfer van Jordan Teze.

Stewart verlangt een enorm bedrag van maar liefst vijftien miljoen euro voor de rechtsachter, die nog maar een contract voor een seizoen heeft in Eindhoven en zelf graag wil vertrekken. Volgens Elfrink is deze vraagprijs ook AS Monaco nog te gortig, waardoor wat deze deal betreft ook nog geen akkoord aanstaande lijkt te zijn.

