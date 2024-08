Perez over Teze: ‘Bedrag is niet normaal, ze zijn bijna verplicht om ja te zeggen’

Kenneth Perez begrijpt de transferwens van bij PSV, maar is niet te spreken over de manier waarop de verdediger met de situatie omgaat. Volgens de Deense analist probeert de PSV-verdediger een transfer naar AS Monaco te forceren, maar hij is er geen fan van dat Teze er vervolgens op terugkomt vanwege vervelende reacties.

“Ik snap heel goed dat Teze weg wil, met nog één jaar te gaan en een avontuur bij Monaco met waarschijnlijk een hoger salaris dan bij PSV”, begint Perez bij Dit Was Het Weekend op ESPN. “Je hebt maar één voetballeven, en dat is heel kort, en dan moet je op sommige momenten voor jezelf kiezen. Alleen is het knullig hoe hij dit gedaan heeft. Op zich hou ik er wel van als een speler ergens voor staat, maar er dan op terugkomen omdat je vervelende reacties krijgt? Daar ben ik niet zo’n fan van. Als ik PSV was zou ik hem nu straffen en helemaal niet laten gaan.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arno Vermeulen weet wat PSV moet doen om ‘fluitend kampioen’ te worden

Volgens Kees Kwakman is niet bekend welke reden Teze had om niet te spelen, zo zou het de angst om geblesseerd te raken kunnen zijn. Perez heeft daar een andere kijk op. “Het is een middel. Zijn zaakwaarnemer zal waarschijnlijk gezegd hebben: je gaat je kont tegen de krib gooien. Het is een middel van een zaakwaarnemer en een speler om iets te forceren.”

Dan komt de transfersom voor Teze ter sprake. Naar verluidt is AS Monaco bereid om een bedrag van zo’n tien miljoen euro te betalen voor rechtspoot. “Het is niet normaal, ze zijn bijna verplicht om ja te zeggen. Eén jaar voor Teze, die makkelijk vervangbaar is”, vervolgt Perez.

LEES OOK: 'Cruciale week voor PSV en Van den Berg, Eindhovenaren gaan mogelijk voor drie nieuwe spelers'

De vervanger voor Teze heeft Perez ook al aan het werk gezien. De analist van ESPN zag Ledezma, die van origine een aanvallende middenvelder is, leuke dingen doen als rechtsachter. “Ledezma heeft het toevallig heel goed gedaan. Hij dacht echt als een verdediger en blijft steeds naar de goal lopen, kwam vaak voor zijn man. Hij deed het hartstikke goed” aldus Perez, die vindt dat PSV ‘er bijna op vooruit gaat’ op die positie ten opzichte van Teze. “Die heeft een wat andere rol ook. Teze heeft meer snelheid mee en was ingespeeld met het elftal van vorig jaar, maar ik denk dat Ledezma meer in de meeste wedstrijden kan brengen. Vooral in aanvallend opzicht dan.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.