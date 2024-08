'Cruciale week voor PSV en Van den Berg, Eindhovenaren gaan mogelijk voor drie nieuwe spelers'

De komende week is een belangrijke week voor PSV en . De Eindhovenaren willen de centrale verdediger van Liverpool deze week binnenhalen. Als dat niet lukt, zal er naar andere doelwitten gekeken worden, weet Marco Timmer van Voetbal International.

Van den Berg van Liverpool wordt al vrijwel de hele zomer aan de club uit Eindhoven gelinkt, maar er zijn meer gegadigden op de markt. Volgens Sky Deutschland zijn er maar liefst zes Bundesliga-club geïnteresseerd, waaronder FSV Mainz, waar Van den Berg vorig seizoen speelde. Ook Feyenoord zou de Nederlander graag overnemen. PSV zou de onduidelijkheid rondom zijn persoon wel beu zijn en schakelt mogelijk snel door naar andere transferdoelwitten.

Verder is het mogelijk dat Jordan Teze nog bij de club vertrekt, AS Monaco heeft verregaande interesse. De rechtsback trainde afgelopen week niet mee bij PSV, waar Peter Bosz niet over te spreken was. Later, toen er al veel mensen over de keuze van Teze waren gevallen, besloot de Nederlander terug te komen op zijn besluit. Toch is de kans groot dat de 24-jarige alsnog naar Monaco vertrekt. Als dat zo is, wil PSV nog drie verdedigers aantrekken. Daarvoor zou de club nog 22 dagen de tijd voor hebben. PSV wil dan nog een rechtercentrale verdediger, een linksback en een rechtsback.

