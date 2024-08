Grote woede bij PSV-supporters: ‘Te absurd voor woorden’

Supporters van PSV hebben geen begrip voor de houding van . De rechtsback staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Monaco en heeft bij trainer Peter Bosz laten weten dat hij weigert mee te spelen in het duel met RKC Waalwijk.

Teze is de afgelopen weken het onderwerp van gesprek bij PSV. De verdediger, die onlangs aangaf dit seizoen hoe dan ook bij PSV te blijven, staat in de belangstelling van Monaco en stuurt aan op een vertrek bij de Eindhovenaren. Bosz heeft op de persconferentie van vrijdag onthuld dat de rechtsback, die nog een contract voor een seizoen heeft bij PSV, heeft aangegeven niet te willen meespelen tijdens de eerste competitiewedstrijd, tegen RKC Waalwijk. Daardoor mag hij ook niet meer meetrainen met het eerste elftal.

PSV-fans zijn op social media totaal niet te spreken over het gedrag van Teze. “Vreselijk zeg”, schrijft een supporter. “Mensen die tegenwoordig een discipline van 0,0 hebben. Echt waardeloos! Je netjes aan het contract houden is er tegenwoordig niet meer bij. Wat mij betreft mogen hier megahoge boetes op komen te staan. Echt te absurd voor woorden.” Een ander vindt dat de rechtsback ‘gelijk moet opdonderen’.

Afgelopen maand gaf Teze aan dat zijn naam met vulpen opgeschreven kan worden voor komend seizoen, zo zeker was hij ervan dat hij in Eindhoven zou blijven. Een fan haakt daarop in door een screenshot van een Google-zoekopdracht voor ‘hoe verwijder je vulpen’ te plaatsen. “Zo kan het van vulpen en elftalfoto ineens hard gaan met je imago”, schrijft een ander hierover.

