Kwakman en El Ahmadi zijn overtuigd: ‘Hij gaat de Eredivisie heet maken, kapotmaken’

Kees Kwakman en Karim El Ahmadi verwachten dat komend seizoen de beste speler van de Eredivisie gaat worden. Het tweetal rekent erop dat de buitenspeler van PSV zich dit seizoen gaat revancheren. Afgelopen seizoen liep voor Lang uit op een flinke deceptie vanwege een langdurige hamstringblessure.

“Ik ga hem een herkansing geven”, vertelt Kwakman tegen Wouter Bouwman bij Voorspellen met Vedetten op ESPN. “Ik had hem vorig jaar als topscorer. Hij begon goed, maar toen raakte hij zwaar geblesseerd. Hij loopt er nog een beetje in zijn hoofd, maar zoals hij het zelf zou zeggen: hij gaat de Eredivisie heet maken, kapotmaken”, is de analist vastberaden.

Bouwman haalt aan dat Lang zelf wel heeft aangegeven last te hebben van een trauma. “Hij zit er een beetje mee in zijn kop met die hamstringblessure”, beseft Kwakman, die het ook snapt. “Hij heeft er heel lang uitgelegen en moet weer vertrouwen krijgen in zijn lichaam. In de Johan Cruijff Schaal deed hij iets meer dan een uur mee, maakte een goal. Dat gaat alleen maar beter worden. Ik denk dat hij het in de Eredivisie gaat doen met goals, assists en zijn acties. Hij gaat ons heet maken.”

Ook El Ahmadi heeft gekozen voor Lang. “Mensen hebben het over zijn fitheid en dat hij er vorig seizoen zeven maanden heeft uitgelegen, maar ik verwacht echt dat hij heel veel wedstrijden gaat spelen dit seizoen. We hebben gezien wat hij vorig seizoen liet zien toen hij net kwam: acties naar binnen, naar buiten.”

Volgens de voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord en Aston Villa is Lang ‘echt een geweldige speler’. “Dat hebben we ook in de Johan Cruijff Schaal kunnen zien. Hoe hij die bal afmaakt met links strak in de bovenhoek. Het is echt een goede speler. Ik verwacht dat als hij een heel seizoen bij PSV gaat spelen, dat hij voor mijn gevoel de beste speler van Nederland gaat worden”, besluit El Ahmadi.

