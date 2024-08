Noa Lang plaatst bericht op Instagram over Jordan Teze

PSV-aanvaller heeft zijn ploeggenoot een hart onder de riem gestoken op sociale media. In een bericht op Instagram neemt Lang het op voor Teze, die vrijdag weigerde om in actie te komen voor PSV en diezelfde dag terugkwam op dat besluit. Hij wil graag de overstap maken naar AS Monaco.

Teze begon zaterdagavond op de bank in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (5-1 zege). Op het moment dat de verdediger in minuut 69 het veld opkwam, als een van vier wisselspelers, was boegeroep en gefluit te horen in het Philips Stadion. Vervolgens klonk bij balcontacten van Teze gefluit, al reageerde een ander deel van het publiek daar weer op door juist te klappen.

Na afloop van de wedstrijd bedankte Teze het publiek en gooide hij zijn shirt richting de fans. Hij werd toen zelfs toegezongen door de supporters. Lang neemt het ook voor hem op in een bericht op Instagram en neemt zichzelf op de hak. “Kind van de club! We zijn allemaal mensen en laten allemaal weleens emoties de overhand nemen, kijk maar naar mij, lol (laughing out loud, red.). Maar deze jongen heeft een hart van goud en is een echte PSV'er”, schrijft de aanvaller.

Peter Bosz wil streep zetten onder kwestie

Als het aan trainer Peter Bosz ligt, wordt nu een streep gezet onder de kwestie-Teze. "Voor mij staat er een streep onder die zaak", wordt hij op de persconferentie geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Jordan heeft de groep vrijdag toegesproken, na de training. Daar is moed voor nodig. Hij heeft ingezien dat hij een foute beslissing heeft genomen en daarmee is voor mij de kous af. Starten met hem kon niet, want we hadden al getraind en ik heb hem ook voorbereid op het feit dat het publiek er wat van zou vinden. Daar moet hij dan maar doorheen. Het is een grote jongen en je weet dat dit soort dingen gebeuren. Maar het is nu wel klaar."

Jordan Teze biedt excuses aan en wordt toegezongen na afloop ❤️#psvrkc pic.twitter.com/nrCYdqx3dT — ESPN NL (@ESPNnl) August 10, 2024

