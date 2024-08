Jordan Teze biedt excuses aan en komt terug op rigoureuze beslissing

is teruggekomen op zijn beslissing om niet meer voor PSV te willen spelen, zo maakt de Brabantse club vrijdagavond bekend. Teze gaf deze week aan trainer Peter Bosz aan dat hij vanwege de interesse van AS Monaco niet wilde spelen tegen RKC Waalwijk, maar heeft hiervoor zijn excuses aangeboden.

"Jordan is teruggekomen op zijn besluit om morgen niet te willen spelen. Jordan heeft zijn excuses aangeboden aan supporters, spelers en staf van PSV en aangegeven dat hij de club niet in de steek wil laten. De clubleiding, het team en de trainer hebben zijn excuses aanvaard. Jordan maakt gewoon deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel met RKC Waalwijk en is vastbesloten de competitie succesvol af te trappen". laat PSV weten in een verklaring op sociale media.

Ook Teze zelf heeft van zich laten horen: "Ik ben een kind van PSV. Ik draag jullie in mijn hart. Als ik de club verlaat, doe ik dat door de voordeur. Ik zal er morgen staan als de trainer een beroep op mij doet. Jullie kunnen op mij rekenen", laat de verdediger weten.

Vrijdag liet Peter Bosz op de persconferentie van PSV weten dat Teze tegen hem heeft verteld dat hij niet wilde spelen tegen RKC. De coach van de Eindhovenaren kon de beslissing van de verdediger niet waarderen, net als veel supporters. Nu heeft het jeugdproduct van PSV tóch besloten om zich beschikbaar te stellen voor het duel van zaterdagavond.