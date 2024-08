Arno Vermeulen weet wat PSV moet doen om ‘fluitend kampioen’ te worden

Arno Vermeulen verwacht dat PSV komend seizoen gewoon weer kampioen wordt. Al moeten de Eindhovenaren daar nog wel even een aantal verdedigers voor halen, zo vertelt hij aan tafel bij Studio Voetbal. Volgens de analist is de achterhoede momenteel namelijk niet goed bezet bij PSV.

“PSV wordt kampioen als ze drie verdedigers kopen deze week, want dat moet wel snel beginnen”, beseft Vermeulen. “Als ze die drie halen, dan worden ze fluitend kampioen. Ze zijn hartstikke laat, ze worden nu pas wakker. Je zou denken: daar heb je al een paar weken de tijd voor gehad. Dat verbaast me eerlijk gezegd wel. Bovendien hebben ze met Dest geen handige transfer gedaan voor de linksbackpositie omdat hij er tot januari uitligt. Het is heel sociaal en misschien later zakelijk wel handig. Maar je moet Champions League spelen. Acht wedstrijden tot januari die hij waarschijnlijk niet speelt.”

Vermeulen noemt vervolgens dat de namen van Robin Gosens en Owen Wijndal genoemd worden als mogelijke versterking voor linksback. “Ze raken nu pas in een versnelling. Dan denk ik: Stewart wat heb je in mei, juni en juli gedaan? Ze komen rechtsachterin iemand tekort, Teze gaat weg en ze zaten daar al niet dik. Rechts centraal hebben ze alleen Flamingo, er zit niemand achter. Links heb je Boscagli, die is ook geblesseerd geweest en je hebt daar niet zo veel keuze. Obispo (nu geblesseerd, red.) heeft het ook nooit laten zien.”

Volgens presentator Sjoerd van Ramshorst ligt het soms ook gewoon aan de markt. Dat er wel gewacht moet worden omdat je anders ‘de volle mep betaalt’. “Het kan tactiek zijn, maar volgens mij zeggen ze nu: we moeten drie verdedigers hebben. Dat heb ik in juni niet gehoord. Dat ze daar actief mee bezig zijn. Het kan nog, ze hebben nog tijd. De Champions League begint nog niet, dus ik verwacht wel dat ze tussen nu en een dag of tien wel zullen toeslaan.”

Theo Janssen ziet PSV ook kampioen worden

“Als je kijkt naar de andere clubs. We hebben Feyenoord gezien, we hebben Ajax gezien. Feyenoord wint dan wel de Johan Cruijff Schaal, maar ik vond ze zaterdag niet heel overtuigend”, is Theo Janssen eerlijk. “Ajax is ook een ploeg die niet heel makkelijk wedstrijden gaat winnen. PSV heeft wel spelers voorin die allemaal heel veel goals doelpunten kunnen maken. Daar hebben ze wel een streepje voor op de andere ploegen. Ik verwacht dat PSV, als ze er een of twee goede verdedigers bijhalen, gewoon kampioen wordt”, benadrukt hij.

