Van Hanegem neemt het op voor Teze en pakt Bosz aan met gevoelige vraag over Ajax

Willem van Hanegem kan het zich goed voorstellen dat wil vertrekken bij PSV. De verdediger had in de aanloop naar de eerste competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk bij Peter Bosz aangegeven niet te willen spelen, maar kwam een paar uur later terug op zijn beslissing. Van Hanegem plaatst zijn vraagtekens bij de reactie van Bosz en wijst op diens eigen keuze om Ajax in 2017 te verlaten voor Borussia Dortmund.

Teze was de afgelopen week onderwerp van gesprek bij PSV. Op de dag van de Johan Cruijff Schaal kwam naar buiten dat AS Monaco de rechtsback graag naar Frankrijk haalt en dat hijzelf ook graag de overstap maakt, niet lang nadat hij op een persconferentie nog verzekerde dit seizoen bij PSV te blijven. Teze verscheen tegen Feyenoord ‘gewoon’ aan de aftrap, maar liet Bosz in de aanloop naar het thuisduel met RKC weten dat hij niet in actie wilde komen. Bosz was daarover niet te spreken. De oefenmeester sloot Teze uit van deelname aan de training.

Teze kwam er een paar uur later op terug, behoorde een dag later ‘gewoon’ tot de wedstrijdselectie en verscheen zelfs als invaller binnen de lijnen. Een transfer lijkt er desondanks nog steeds te komen en Van Hanegem kan het wel begrijpen dat Teze zich zo opstelt. “Bij PSV vielen ze allemaal over Teze heen, want hij wilde per se naar Monaco en was kwaad dat PSV niet akkoord ging met zo’n tien miljoen euro voor nog tien maanden contract. Ik ben helemaal geen fan van Teze of zo, maar natuurlijk is die jongen boos”, zo leest het in De Kromme zijn column in het Algemeen Dagblad.

Volgens Van Hanegem hoorde je ‘niemand’ toen Teze onder Roger Schmidt op de bank belandde. “Nu kiest hij voor zichzelf en dan komen ze allemaal weer uit hoeken en gaten om te veroordelen dat hij heeft gezegd ‘dan speel ik liever niet’. Peter Bosz zei dat het publiek en zijn medespelers er vast ook iets van zouden vinden”, zo hoorde Van Hanegem. De voormalig profvoetballer gebruikt het woord ‘hypocriet’ niet, maar verbaast zich wel over die uitspraak van Bosz. “Hij ging ooit ondanks een nog twee jaar doorlopend contract bij Ajax naar Borussia Dortmund toch? Want vijf miljoen was een prima afkoopsom. Als mensen denken dat Teze deze kans zwijgend voorbij laat gaan, zijn ze niet van deze tijd. Die jongen komt voor zichzelf op.”

