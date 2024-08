Theo Janssen vraagt zich serieus af of doelman uit de Eredivisie iets aan zijn ogen mankeert

Theo Janssen heeft zaterdagavond met verbazing gekeken naar de vierde treffer van PSV in het duel met RKC Waalwijk. Hirving Lozano zette de vierde Eindhovense treffer op het scorebord, maar RKC-doelman Jeroen Houwen ging bij dit moment niet vrijuit. Janssen vraagt zicht serieus af of de doelman van de Waalwijkers iets aan zijn ogen mankeert.

"Misschien heeft hij een bril nodig", stelt Jansen zondagavond in het programma Studio Voetbal als de treffer van Lozano wordt besproken. Het aanwezige publiek in de studio begint te lachen, waarna Janssen duidelijk wil maken dat de oud-doelman van Vitesse mogelijk echt iets aan zijn ogen mankeert: "Ik maak geen grapje", benadrukt de scout van Vitesse. "Wij hebben dat bij Vitesse in het verleden meegemaakt met Piet Velthuizen, want die had dat ook. Die reageerde altijd pas op het laatste moment, omdat hij daarvoor de bal niet zag."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Janssen vreest dat een van zijn favoriete spelers op de bank belandt bij Ajax

Janssen kreeg zaterdagavond het gevoel dat Houwen, die Etienne Vaessen moet doen vergeten in Waalwijk, schok van de pegel van Lozano: Ik had niet het gevoel dat er een zwabber aan de bal zat. Het is verkeerd getimed. Hij moet hem gewoon houden. Hij reageert veel te laat. Er staan ook geen mensen voor, dus ik heb geen idee wat hij aan het doen was. Het is ongelooflijk. Het lijkt wel alsof hij schrikt", besluit de analist van de NOS.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.