Janssen vreest dat een van zijn favoriete spelers op de bank belandt bij Ajax

Theo Janssen heeft genoten van in de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen. De analist van Studio Voetbal vond Ajax over het geheel ‘heel matig’, maar is lyrisch over de speelwijze van de negentienjarige linksbuiten.

“Over Ajax kunnen we heel kort zijn”, oordeelt Janssen zondagavond na de 1-0 zege van Ajax. “Het is dat ik het moest kijken omdat ik er wat over moest vertellen, anders was ik weggezapt. Er zat heel weinig tempo in, de voetballende oplossingen werden niet gevonden. Ajax had heel veel moeite met hoe Heerenveen druk zette. Ze wisten de vrije man niet te vinden op het middenveld.”

Automatismen in het spel waren ver te zoeken, vindt Janssen. “Ik vond Godts vandaag de gevaarlijkste man. Er gebeurde iedere keer iets als hij aan de bal kwam. Hij had veel loopacties in de diepte. Ik vond hem heel dreigend. Die loopacties zie je tegenwoordig niet meer. Iedereen wil de bal maar in de voet hebben en van daaruit een actie maken.”

“Je ziet heel weinig spelers die nog diepte hebben in hun spel. Daarom houd ik van spelers als hij, die constant in beweging zijn”, legt de oud-middenvelder uit. “Als hij niet bereikbaar is, is er wel een middenvelder die vrijkomt. Dat gebeurt voortdurend. Daarom heb ik wel genoten van hem, al ben ik bang dat hij eruit gaat als Bergwijn terugkomt.”

Godts maakte indruk op Janssen met zijn assist op Kristian Hlynsson bij de 1-0. In het strafschopgebied koos de Belg ervoor om de bal breed te leggen, in plaats van zelf te schieten. “Ik vind dit gewoon mooi. Negen van de tien zouden zelf schieten. Hij kiest ervoor om de bal te spelen naar iemand die er beter voor staat.”

