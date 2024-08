Kolderiek moment bij Ajax voorafgaand aan invalbeurt Brian Brobbey

maakte zondag als invaller zijn eerste minuten van het seizoen voor Ajax, maar daar ging het nodige aan vooraf. Vlak voor zijn invalbeurt kreeg de spits de nodige instructies van assistenten Daniele Cavalletto en Dave Vos. ESPN-analist Kenneth Perez betwijfelt het nut van de instructies.

Cavalletto en Vos stonden allebei met mappen klaar om Brobbey te vertellen wat hij op het veld moest doen. “Hij kreeg eerst een universitaire lezing, voordat hij in mocht vallen. Eerst stond deze trainer (Cavalletto, red.) bij hem en daarnaast stond Dave Vos al klaar. Die dacht: ‘Ik moet ook mijn verhaal kwijt.’”

“Meestal is de spanningsboog bij een voetballer twee seconden”, weet de oud-middenvelder. “Hier moet hij drie minuten dit aanschouwen. Voor de trainers is het hun werk, dus ze moeten het doen. Maar ik vraag me wel af of spelers al deze informatie mee kunnen nemen. Ik weet niet of dit helpt, maar het is best wel grappig.”

