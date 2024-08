Kenneth Perez snoeihard voor Ajacied: 'Hij moet zich schamen, hij moet een man worden'

moet zich ‘schamen’, vindt . De middenvelder van Ajax stond toe dat een vrije trap nam tegen sc Heerenveen, terwijl de bal volgens Perez beter lag voor Van den Boomen.

Na zestien minuten nam Berghuis een vrije trap met zijn linkerbeen; hij schoot in het zijnet. Perez vindt dat Van den Boomen de bal had moeten opeisen. Hij stond er weliswaar naast, maar trapte niet. “Van den Boomen moet echt even een man worden. Hij laat zich hier wegsturen door Berghuis”, zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend.

“Die heeft een prima trap, maar geen goede vrije trap. En het is een plek voor een rechtspoot”, stelt de analist. “Vorig jaar liet Branco van den Boomen zich de kaas van het brood eten door Henderson, die nog nooit van z’n leven een vrije trap mocht nemen, en nu door Berghuis, die 2 van de 49 vrije trappen heeft gescoord die hij ooit nam, en de laatste goal was in 2019.”

Van den Boomen had moeten ingrijpen, zegt Perez. “Om dat op die plek te laten gebeuren… Branco van den Boomen moet zich echt schamen dat hij dit toelaat. Zijn trap is juist zijn kernkwaliteit. Dan heeft hij de mogelijkheid op deze plek…”

