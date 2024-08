Milan van Dongen doet uiterst bijzondere uitspraak na Ajax - sc Heerenveen: naam van Ten Hag valt

Ajax boekte zondagmiddag in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen een 1-0 overwinning op sc Heerenveen en hield daarmee al voor de derde keer z’n doel schoon onder Francesco Farioli. Het moge duidelijk zijn dat het ‘nieuwe’ Ajax de organisatie een stuk beter heeft staan dan in de voorbije jaren. Milan van Dongen gaat zelfs een stap verder. De presentator van ESPN vindt dit Ajax ‘misschien nog wel bijna stabieler’ dan onder Erik ten Hag.

Ajax incasseerde in het afgelopen seizoen in de Eredivisie liefst 61 doelpunten en ook in de Europa League en knock-outfase van de Conference League regende het tegentreffers. Het mocht dus duidelijk zijn waar Farioli en zijn staf hard mee aan de slag moesten gaan: de organisatie bij balverlies. Hoewel Ajax ook zeker in de eerste officiële wedstrijden van dit seizoen kansen moest toestaan, zijn het er al lang niet meer zoveel als in het afgelopen seizoen. Na Vojvodina en Panathinaikos speelde ook sc Heerenveen weinig kansen bij elkaar.

Dat Ajax in balbezit vooralsnog weinig heeft laten zien, is volgens Kenneth Perez niet erg. De Deen weet dat je eerst een goede organisatie moet hebben staan voordat je aan dominant voetbal kan gaan denken. “Zorg eerst dat je dominant kan worden door de organisatie goed te hebben staan. Dan kun je excelleren, niet andersom. Het Ajax dat ik vandaag zag, dat is het meest stabiele wat ik in tijden heb gezien”, zegt Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN. De Deen zag van de week ook de statistiek van Ajax in Europa voorbijkomen. De Amsterdammers hielden op bezoek bij Panathinaikos voor het eerst sinds maart 2021 hun doel schoon in een Europese uitwedstrijd.

Van Dongen ziet eveneens het meest stabiele Ajax ‘in tijden’ en durft zelfs wat verder te gaan. “Misschien nog wel bijna stabieler dan onder Ten Hag”, verrast de presentator. Zover is Ajax natuurlijk nog lang niet. De Amsterdammers kregen in het laatste seizoen onder Ten Hag slechts negentien doelpunten om de oren in de Eredivisie. Volgens Perez kun je de situatie niet met elkaar vergelijken. “Toen had je veel betere spelers waardoor je ook aanvallender kón spelen. Met dit materiaal moet je er juist voor zorgen dat eerst de organisatie staat. Dan hoop je dat een aanvaller iets kan doen. Vandaag was dat vooral die Godts”, zo zag Perez. Mika Godts verzorgde de assist voor de winnende treffer van Kristian Hlynsson tegen sc Heerenveen. “Berghuis was nauwelijks betrokken bij het spel en Godts was degene waar het gevaar vandaan moest komen.”

