PSV tast mis: dit wordt de nieuwe club van Barcelona-talent Mikayil Faye

PSV grijpt naast de komst van Mikayil Faye. Volgens journalist Fabrizio Romano heeft FC Barcelona een bod van Stade Rennais op de verdediger geaccepteerd.

Met de overstap is een vaste transfersom van twaalf miljoen euro gemoeid. Bovendien heeft Barcelona een doorverkoopclausule van 25 procent bedongen, plus een terugkoopclausule waarmee Faye teruggehaald kan worden. Het zou daarbij gaan om een bedrag van meer dan 35 miljoen euro. Faye wordt vrijdag medisch gekeurd door Stade Rennais.

PSV had ook belangstelling voor Faye en bracht zelfs een bod uit. Romano meldde dat de Eindhovenaren een vast bedrag van elf miljoen euro wilden betalen, plus twee miljoen aan bonussen. Ook was er sprake van een terugkoopclausule.

Of er in het voorstel van PSV ook een doorverkooppercentage zat, is niet bekend. Maar over het geheel was het bod was dus vergelijkbaar met dat van Stade Rennais. Verder had ook Lille OSC interesse in Faye.

De twintigjarige verdediger had een contract tot medio 2027 bij Barcelona. Hij speelde nog geen officiële wedstrijden voor de Spaanse club, maar droeg wel al eenmaal het shirt van zijn land Senegal.

PSV moet nu doorschakelen. Met Sepp van den Berg en Faye zijn nu al twee potentiële nieuwe verdedigers onhaalbaar gebleken. Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) en Adamo Nagalo (FC Nordsjaelland) staan nog wel altijd op het lijstje. Itakura lijkt echter een bijzonder dure optie.

