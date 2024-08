'Het is een lichtgeraakt, zwaar narcistisch jongetje. Dan moet je hem nog gauw wegdoen'

Mocht niet snel zijn eigen gedrag inzien en zich niet volwassener gaan opstellen, dan moet PSV ‘gauw’ afscheid van hem nemen. Dat zegt schrijver Frans Thomése in de Hard Gras Podcast althans. Lang misdroeg zich zaterdagavond na zijn wissel in de uitwedstrijd tegen Almere City. Het wangedrag van de Oranje-international doet Thomése denken aan de bekerontmoeting tussen Telstar en Ajax in 2019, toen Lang het aan de stok kreeg met zijn toenmalige trainer Erik ten Hag.

Het uitduel van PSV met Almere City begon voor Lang nog hoopgevend. Hij verzorgde de assist voor de openingstreffer van Guus Til en er lag voldoende ruimte om meer leuke dingen te laten zien. Maar het kwam er ook in de derde competitiewedstrijd niet helemaal uit bij Lang, die zich zo graag wil revancheren voor zijn door blessureleed teleurstellend verlopen eerste seizoen in Eindhoven. Na de wedstrijd tegen Almere City gaat het echter vooral over zijn wangedrag na zijn wissel in de tweede helft, waar hij zichtbaar enorm van baalde.

Zijn trainer Peter Bosz noemde het gedrag van Lang ‘raar’ en lachte het grotendeels weg. Danielle Kliwon heeft er met verbazing naar zitten kijken en luisteren. “Het eerste deel van zijn interview vond ik goed, maar daarna zwakte hij het helemaal af. ‘Dat moet hij zelf weten’. Dan gaat iedereen dit doen. Je keurt het eigenlijk bijna goed door het zo af te zwakken en te zeggen dat hij zelf moet weten wat hij doet. Zeg gewoon dat het raar is, laat het daarbij en de rest kun je altijd nog met hem bespreken. Maar nu schep je een soort van precedent voor de rest van het team. Zij kunnen dan hetzelfde doen, want ‘je moet zelf weten hoe je reageert’”, verzucht Kliwon.

Thomése denkt dat Bosz bewust zo reageerde, omdat de trainer in de ogen van de schrijver niet iemand is die zich snel ‘autoritair’ zal opstellen. Hoe anders was dat met Ten Hag, toen Lang in de bekerwedstrijd tegen Telstar in 2019 niet wilde luisteren naar Dusan Tadic. “Ajax speelde ooit een bekerwedstrijd tegen Telstar, toen Ten Hag in Velsen-Zuid stond te coachen. Toen wilde Lang niet luisteren naar Tadic. Dat was het einde van Lang bij Ajax. Dat kon het hele stadion horen. Hij werd echt als een pupil aangepakt. Het hele stadion moest lachen. Heel gênant, maar het was het wel het einde van Lang bij Ajax achteraf”, zo kan Thomése zich nog herinneren.

Lang begon het daaropvolgende seizoen nog wel ‘gewoon’ bij Ajax, maar nadat hij van de clubleiding te horen kreeg dat hij aanvoerder Tadic maar eruit moest zien te spelen om aan meer speeltijd te komen, koos hij eieren voor zijn geld en vertrok hij naar Club Brugge. Volgens Thomése is Lang niet veel veranderd. “Het is ook een lichtgeraakt, zwaar narcistisch jongetje. Ik snap wel dat Bosz het zo doet, want als hij teveel wordt gekwetst, dan wordt hij al helemaal onhandelbaar en dan heb je zo’n zeikstraal in je selectie.” Suse van Kleef wijst erop dat zij niet weten of Bosz en Lang nog met elkaar hebben gesproken, maar stelt desondanks dat Bosz harder had moeten optreden. “Maar de buitenwereld ziet dat niet en ik denk dat je dan ook af en toe moet denken: voorbeeldfunctie, veroordelen.”

Thomése denkt dat Bosz er misschien wel op rekent dat aanvoerder Luuk de Jong en de andere ervaren spelers in de PSV-selectie Lang wel op zijn gedrag wijzen. “Hij luisterde ook niet naar Tadic”, zo reageert Van Kleef daarop. Mocht Lang niet naar De Jong luisteren, dan zit er volgens Thomése maar één ding op. “Dan moet je hem nog gauw voor het einde van de transferperiode wegdoen. Het geheim van PSV vind ik wel dat er een hele goede sfeer in dat elftal zit”, zo klinkt het.

