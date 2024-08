'Noa Lang heeft een probleem bij PSV'

Henk Spaan denkt dat een ‘probleem’ heeft. Niet omdat de aanvaller van PSV zich afgelopen zaterdag na zijn wissel in de uitwedstrijd tegen Almere City van een slechte kant liet zien en veel misbaar maakte, maar omdat zijn concurrent tot op heden een goede indruk achterlaat. Driouech maakte eerder deze zomer de overstap van Excelsior naar PSV en was op bezoek bij Almere City voor de tweede opeenvolgende wedstrijd trefzeker.

Lang houdt de gemoederen al vroeg in het seizoen bezig. Dit moet zijn jaar worden. PSV nam de dribbelaar vorig jaar voor veel geld over van Club Brugge. Hij ging voortvarend van start, maar mede vanwege een zware hamstringblessure kwam hij vooral na de winterstop niet tot nauwelijks in actie en had hij zodoende slechts een beperkt aandeel in de landstitel. Lang is gebrand op revanche, maar het kwam er in de eerste wedstrijden van dit seizoen niet uit. In de uitwedstrijd tegen Almere City liet hij zich flink gaan na zijn wissel.

LEES OOK: Van Basten ziet slecht gedrag in Eredivisie: 'Zo zeg je tegen je medespelers dat de trainer een boerenlul is'

Dat kwam de Oranje-international, die in de voorselectie zit voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina en Duitsland, op veel kritiek te staan van onder meer Pierre van Hooijdonk. Dat lijkt echter niet het enige probleem voor Lang. Zijn concurrent Driouech, die na een slepende transfersoap de overstap maakte van Excelsior naar PSV, doet het tot op heden uitstekend. Driouech viel vooralsnog drie keer in bij PSV, was tweemaal trefzeker en verzorgde ook nog eens twee assists. “Ik denk dat Noa Lang een probleem heeft, want Driouech valt elke keer tot nu toe heel goed in”, zo zegt Spaan dan ook in de Hard Gras Podcast.

Driouech had in Almere weinig tijd nodig om zijn stempel te drukken. De zomeraanwinst was snel na zijn invalbeurt trefzeker. Frans Thomése denkt dat PSV meer heeft aan Driouech dan aan Lang. “Die Driouech werkt toch veel beter. Lang wil toch teveel zelf doen en hij geeft de bal pas af op het moment dat hij geen opties meer heeft, maar dan is het voor de spits moeilijker geworden”, zo zegt de schrijver.

LEES OOK: Hugo Borst is 'teleurgesteld' in Noa Lang en weet hoe PSV erover denkt

Blind wisselen

In de podcast komt uiteraard ook de reactie van Lang na zijn wissel ter sprake. De wissel van de oud-speler van Ajax, FC Twente en Club Brugge ging gepaard met veel misbaar en frustraties. Suse van Kleef begrijpt niet waarom. “Die heeft toch ook het halve seizoen niet gespeeld. Als ik PSV was, dan zou ik hem er ook na zestig minuten uit halen. Hij had een hamstringblessure. Doe maar gewoon rustig aan. Je hebt toch het hele seizoen nog.” Spaan vult aan dat het niet zomaar een hamstringblessure was, maar een ‘hele zware’. “Precies”, reageert Van Kleef. “Die elke keer maar weer terugkwam. Dan ga je het toch gewoon rustig opbouwen, een uur spelen. Je hebt genoeg opties, je staat met 5-1 of weet ik veel wat voor tegen Almere City. Écht hoor, blind wisselen.”

Lang werd bij een 1-2 tussenstand naar de kant gehaald. Zijn vervanger Driouech nam de 1-3 voor zijn rekening. PSV zou uiteindelijk met 1-7 winnen.

