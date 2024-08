Brighton meldt zich nog een keer bij PSV, dat tevergeefs lucratief aanbod doet aan Boscagli

wil hoe dan ook vertrekken bij PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Fransman heeft nog een contract voor een seizoen in Eindhoven en staat in de belangstelling van Brighton & Hove Albion. De regerend landskampioen wil liever met de verdediger verlengen, maar die heeft daar geen behoefte aan.

Eerder deze maand kwam naar buiten dat Boscagli de clubleiding van PSV had geïnformeerd van het feit dat hij wil vertrekken uit Eindhoven. De Eindhovenaren lieten destijds weten niet van plan te zijn de verdediger te laten gaan en zijn dat nog steeds niet van plan. Volgens het ED wil de regerend landskampioen zelfs het aflopende contract van de Fransman verlengen, maar daar heeft de speler zelf geen behoefte aan.

Boscagli zet namelijk nog altijd zijn zinnen op een transfer naar Brighton. Het laatste bod van de Engelsen bedroeg tien miljoen euro, wat door PSV direct van tafel werd geveegd. De Eindhovenaren verlangen namelijk een bedrag van twintig miljoen euro. Volgens het regionale dagblad zal de Premier League-club woensdag of donderdag het bod op de centrumverdediger verhogen, waarna een laatste overleg plaatsvindt. In verband met de deadline moet de deal uiterlijk vrijdag beklonken zijn, anders speelt Boscagli ook komend halfjaar in Eindhoven.

Boscagli wil hoe dan ook niet verlengen

Volgens De Telegraaf heeft PSV Boscagli al een flinke aanbieding gedaan voor een nieuw contract. De Eindhovenaren deden een voorstel waarin de Fransman enorm meeprofiteert wanneer hij volgend jaar een transfer maakt door hem een percentage van zijn toekomstige transfersom aan te bieden. Toch lijkt dit er niet in te zitten, aangezien de verdediger ‘op niet mis te verstane wijze duidelijk heeft gemaakt’ dat hij niet van plan is bij te tekenen.

