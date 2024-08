'PSV plakt torenhoge vraagprijs op het hoofd van Veerman'

mag deze transferwindow alleen voor de absolute hoofdprijs vertrekken bij PSV. De Eindhovenaren hebben een vraagprijs van vijftig miljoen euro op zijn hoofd geplakt. Dat schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans.

PSV nam Veerman begin 2022 voor een bedrag van zes miljoen euro over van sc Heerenveen. Het huwelijk tussen PSV en Veerman is tot op heden een groot succes. Hij kwam vooralsnog 119 keer uit voor de club uit Eindhoven, goed voor 22 doelpunten liefst 44 assists. Vorig seizoen had hij een groot aandeel in de eerste landstitel sinds 2018. Niet gek dus dat PSV de middenvelder niet zomaar wil laten gaan.

In Eindhoven neemt men dus enkel genoegen met de absolute hoofdprijs. “Lijkt gewoon bij PSV te blijven, of er moeten nog gekke dingen gebeuren in de laatste dagen van de transfermarkt. Ook hier geldt: als een club nog wil doorpakken, moet dat uiterlijk vrijdag gebeuren. Naar nu blijkt, had PSV deze transferperiode een prijs van liefst vijftig miljoen euro op zijn hoofd geplakt”, zo schrijft Elfrink. Dit betekent overigens niet dat PSV geen vrede had gehad met een bedrag dat ‘een aantal miljoenen’ lager was uitgevallen. “Maar vijftig miljoen was wel de insteek”, zo klinkt het.

Veerman gaat nadenken over nieuw contract

Veerman zou daarmee in één klap de duurste uitgaande transfer in de clubhistorie worden. Die eer is nu nog voor Hirving Lozano, die in de zomer van 2019 voor een bedrag van 45 miljoen euro naar Napoli vertrok. Volgens Elfrink had PSV Veerman deze zomer voor ongeveer dertig miljoen euro kunnen verkopen aan een club uit een top-vijf competitie. “Oppassen met snelle conclusies, maar de landskampioen wil best af van het eerdere discounter-imago”, schrijft de clubwatcher op X. Hij meldt tevens dat Veerman na de transferperiode nog eens rustig gaat nadenken of hij zijn contract nog wil verlengen of niet. Zijn huidige verbintenis loopt tot de zomer van 2026.

PSV had Veerman voor ongeveer 30 miljoen euro kunnen verkopen, aan een club uit een top-vijf competitie. Stond deze week overigens ook al in VI. Maar PSV wilde dus 50 miljoen.

Oppassen met snelle conclusies, maar de landskampioen wil best af van het eerdere discounter-imago. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 27, 2024

