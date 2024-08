Driessen vreest het ergste voor Veerman: ‘Dan zou hij samen met PSV kopje onder kunnen gaan’

Valentijn Driessen heeft zaterdagavond met gemengde gevoelens zitten luisteren naar het interview van PSV-middenvelder na afloop van het uitduel met Almere City. Veerman speelde open kaart en gaf eerlijk toe dat de gehoopte serieuze belangstelling vanuit het buitenland tegenvalt. Volgens Driessen valt de Volendammer daarvoor te prijzen, maar wekt het ook ‘medelijden’ op. De verslaggever van De Telegraaf vreest bovendien dat PSV nog kwaliteit gaat verliezen en dat dit ten koste gaat van Veerman.

Na het afgelopen seizoen, waarin PSV er in eigen land met kop en schouders bovenuit stak, hield vrijwel iedereen rekening met een vertrek van Veerman. De Eindhovenaren probeerden het contract van de middenvelder open te breken, maar hij had zijn zinnen gezet op een stap hogerop. Veerman is tot op heden echter ‘gewon’ nog speler van PSV. Hij had zichzelf tijdens het EK in Duitsland een goede dienst kunnen bewijzen, maar slaagde er niet in potten te breken. Met als dieptepunt zijn voortijdige wissel tegen Oostenrijk.

Eenmaal terug bij PSV pakte Veerman de draad weer op. De middenvelder strooit als vanouds met passjes en is met assists belangrijk voor zijn ploeg. Maar het liefst had hij toch echt een transfer gemaakt. “Veerman maakt van zijn hart geen moordkuil. Dus was hij in tegenstelling tot veel van zijn collega’s eerlijk over z’n teleurstelling dat een week voor het sluiten van de transfermarkt geen enkele club serieuze belangstelling voor hem toont. Terwijl mensen hem in mei na de landstitel van PSV en voor het EK zelfs linkten aan Real Madrid”, zo schrijft Driessen in zijn column.

Driessen luisterde met gemengde gevoelens naar het interview van Veerman bij ESPN. “Het tafereeltje met ESPN-verslaggever Hans Kraay jr. was aan de ene kant vertederend vanwege Veermans eerlijkheid, maar aan de andere kant zat er een zekere treurigheid in, de bijna wanhoop op Veermans gezicht wekte zelfs medelijden op. Na drie succesvolle seizoenen bij PSV zou hij zo graag de volgende stap maken. Maar waar veel ploeggenoten afgelopen jaren werden getransfereerd, daar worden de prestaties van Veerman bij PSV door de grote internationale topclubs, of de categorie net daaronder, over het hoofd gezien. Of niet op de juiste waarde geschat, zal Veerman denken.”

Waar het aan ligt? Volgens Driessen is het niet moeilijk om het antwoord op die vraag te bedenken: de Eredivisie. “De scouts van Europese top- en subtopclubs kijken misschien met een half oog naar de nationale topwedstrijden tegen Feyenoord, Ajax, FC Twente of AZ; ze zijn voornamelijk geïnteresseerd naar Veermans prestaties in de Champions League en het Nederlands elftal”, zo klinkt het. En dan maakt het volgens Driessen niet uit dat Veerman ‘genoeg verdedigende meters’ maakt en ‘het aantal balveroveringen bovengemiddeld’ is. “Al die assists tegen Almere City, RKC of NEC of doelpunten tegen PEC Zwolle, Sparta of FC Utrecht tellen niet. Dat niveau is Veerman ontgroeid en in dat licht bezien is het smachten naar een avontuur in een grote buitenlandse competitie begrijpelijk.”

Kopje onder

In de tussentijd dreigt Veerman nog een aantal van zijn teamgenoten kwijt te raken. Walter Benítez aast op een transfer en ook Olivier Boscagli wil niets liever dan vertrekken. Driessen vreest dat een ‘leegloop’ bij PSV in de laatste fase van de transferwindow vervelende gevolgen kan hebben voor Veerman. “Weet PSV de huidige selectie intact te houden en misschien zelfs nog te versterken, dan helpt dat Veerman zich nadrukkelijker te etaleren op het Europese podium. Levert de club kwaliteit in, dan zou Veerman samen met PSV zomaar kopje onder kunnen gaan”, aldus Driessen.

