LIVE: Deadline Day voorbij, last-minute doelwitten gaan niet naar Ajax en Feyenoord

Assane Diao komt niet naar Feyenoord, zo meldt Canal Sur in Spanje. Het zou door 'problemen aan de kant van de speler' niet gelukt zijn om de deal op tijd af te ronden. Zodoende blijft Diao minstens tot de winterstop bij Real Betis. Diao was de laatst overgebleven kandidaat om de nieuwe rechtsbuiten van Feyenoord te worden, nadat Andreas Skov Olsen (Club Brugge) en Anders Dreyer (Anderlecht) afvielen als opties. De transfer leek in kannen en kruiken toen duidelijk werd dat Feyenoord en Real Betis tot een akkoord waren gekomen, maar op het laatste moment zou er 'aan de kant van de speler' een kink in de kabel zijn gekomen.