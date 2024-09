Ajax zegt op laatste moment nee tegen middenvelder: 'We hebben het appje gezien bij Alex Kroes'

is op de slotdag van de transfermarkt nog aangeboden aan Ajax, zo onthult journalist Neal Petersen maandagavond in een speciale livestream van FC Afkicken rondom de laatste ontwikkelingen op de transfermarkt. Petersen claimt een appje aan technisch directeur Alex Kroes te hebben ingezien. De beleidsbepaler van Ajax heeft besloten niet met Ounahi in zee te gaan.

De Marokkaans international, die in het verleden al eens in verband is gebracht met een overstap naar de Johan Cruijff ArenA, is volgens FC Afkicken op de slotdag van de transfermarkt aangeboden in Amsterdam. Ounahi heeft naam gemaakt in de Ligue 1 bij Angers en zijn huidige werkgever Olympique Marseille, maar ook als international van Marokko tijdens het WK in 2022: "Ounahi is vandaag aangeboden", stelt Petersen. "We hebben het appje gezien bij Alex Kroes. Kroes heeft gewoon gezegd: nee, we hebben alleen een rechtsbuiten nodig."

LEES OOK: Ralf Seuntjens laakt beleid van Alex Kroes: 'Dit slaat helemaal nergens op, dit kan echt niet'

Presentator Petersen is verbaasd over het feit dat Kroes geen poging heeft ondernomen om Ounahi binnen te halen, al lijkt het wel lastig gezien zijn transferwaarde. Volgens FootballTransfers heeft Ounahi een marktwaarde van zo'n zes miljoen euro. Een huurdeal was dan ook het meest realistische scenario geweest, maar dat is er niet van gekomen.

