Kenneth Perez zit vol ongeloof in de studio: 'Hoe dan? Ik begrijp er he-le-maal niets van!'

Kenneth Perez begrijpt helemaal niets van de beslissing van scheidsrechter Allard Lindhout om AZ-verdediger tegen PSV met een rode kaart van het veld te sturen. Volgens de analist van ESPN voorkwam de verdediger van AZ geen scoringskans, omdat Til de bal niet onder controle had.

In het programma Dit was het Weekend van ESPN blikt Perez terug op de ingrijpende beslissing van Lindhout om de wedstrijd tussen AZ en PSV al na negen minuten spelen op zijn kop te zette. Lindhout zag dat Møller Wolfe een doorgebroken speler (Guus Til) naar de grond trok, waarbij hij een rode kaart trok voor de Noor: "Hoe is dit rood dan?", vraagt Perez zich hardop af bij het terugkijken van de beelden. "Ik begrijp hier helemaal niets van!"

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz en Luuk de Jong reageren op handgebaar van Noa Lang

De analist vervolgt zijn betoog: "De bal is totaal niet onder controle. Het is zeer dom, maar dat is geen reden om iemand rood te geven. Er wordt totaal geen scoringskans ontnomen. Til heeft de bal niet onder controle, omdat de bal niet bij hem in de buurt is. Ik begreep er helemaal niets van dat dit rood was", herhaalt Perez. Collega Kees Kwakman was het met Perez eens: ook hij vond het geen rode kaart.

De gevolgen van de rode kaart waren ingrijpend voor AZ. Kort na de rode kaart kwam PSV op een 0-1 voorsprong, waarna de score via Noa Lang al in minuut 22 werd verdubbeld. AZ kwam uiteindelijk nog tot een aansluitingstreffer, maar kon niet zorgen voor een stunt in het eigen AFAS Stadion.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV-aanwinst Nagalo beleeft horroravond bij beloftenploeg

PSV'er Adamo Nagalo beleefde een vrijdagavond om snel te vergeten.