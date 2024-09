Feyenoord-fans horen om 00.04 uur enorme domper op de transfermarkt

Assane Diao komt niet naar Feyenoord, zo meldt Canal Sur in Spanje. Het zou door 'problemen aan de kant van de speler' niet gelukt zijn om de deal op tijd af te ronden. Zodoende blijft Diao minstens tot de winterstop bij Real Betis.

Diao was de laatst overgebleven kandidaat om de nieuwe rechtsbuiten van Feyenoord te worden, nadat Andreas Skov Olsen (Club Brugge) en Anders Dreyer (Anderlecht) afvielen als opties. De transfer leek in kannen en kruiken toen duidelijk werd dat Feyenoord en Real Betis tot een akkoord waren gekomen, maar op het laatste moment zou er 'aan de kant van de speler' een kink in de kabel zijn gekomen.

Artikel gaat verder onder video

Het nieuws, om 00.04 uur bekendgemaakt door journalist Alonso Rivero van Canal Sur, betekent een flinke domper voor Feyenoord. Ondanks verwoede pogingen is het directeur Dennis te Kloese niet gelukt om een nieuwe rechtsbuiten naar De Kuip te halen.

Diao staat te boeken als een groot talent in Spanje en heeft al de nodige wedstrijden op het hoogste niveau achter de rug. De pas achttienjarige buitenspeler was goed voor 31 officiële wedstrijden voor Real Betis, waarin hij 4 keer scoorde.

El Betis ha trabajado a contrarreloj para el traspaso de Diao al Feyenoord. Finalmente, tras algunos problemas que ha puesto la parte del futbolista, no se ha concretado. @elpelotazocsr — Alonso Rivero (@alonsoriveror) September 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp weet hoeveel punten Feyenoord in de Champions League gaat halen

Voormalig aanvaller René van der Gijp voorspelt hoeveel punten Feyenoord pakt in de competitiefase van de Champions League.