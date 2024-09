Feyenoord bereikt akkoord met Real Betis en moet flink haast maken

Feyenoord zet in de slotfase van de transferwindow vol in op de komst van aanvaller Assane Diao van Real Betis. Dat meldt Voetbal International, nadat eerder op de avond 1908.nl al melding maakte van dit nieuws. Technisch directeur Dennis te Kloese is al de hele middag in onderhandeling met Real Betis.

Feyenoord heeft volgens journalist Martijn Krabbendam haar vizier gericht op Diao, nadat Andreas Skov Olsen niet haalbaar bleek voor de Rotterdamse club. Diao geldt als 'Plan B' in De Kuip. Het mislopen van Skov Olsen is volgens Krabbendam 'hard aangekomen' in Rotterdam-Zuid, aangezien Feyenoord bereid was om ver te gaan voor de Deense vleugelaanvaller. Ondanks die teleurstelling hoopt de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen voor de deadline een alternatief binnen te hebben.

Diao moet de nieuwste aanwinst van Feyenoord worden, als het aan Te Kloese ligt. De Spaanse aanvaller staat te boeken als een groot talent in Spanje en heeft al de nodige wedstrijden in LaLiga achter de rug. Zijn komst is echter geen zekerheid: eerder deze transferperiode, toen Lazio geïnteresseerd was, vroeg Real Betis twintig miljoen euro. Volgens Krabbendam klinkt vanuit De Kuip door dat het 'ingewikkeld' is om Diao binnen te halen.

Eerder op de dag werd Anderlecht-aanvaller Anders Dreyer nog aan Feyenoord gelinkt, maar niet iedereen binnen de Rotterdamse club zou volgens 1908.nl achter zijn komst staan. Daarom maakt Feyenoord werk van de komst van Diao.

Update 22.31: Betis akkoord met voorstel Feyenoord

Real Betis heeft het voorstel van Feyenoord voor Diao geaccepteerd, terwijl de speler zelf ook graag naar Rotterdam komt. Nu is het voor de bekerwinnaar zaak om de Spanjaard medisch te keuren en het papierwerk op orde te krijgen voor de deadline van middernacht.

