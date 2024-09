'Enorme club' Feyenoord haalt Hwang binnen, maar fans moeten geduld hebben

Op Deadline Day heeft Feyenoord zich nog versterkt met . De Zuid-Koreaanse middenvelder komt over van Rode Ster Belgrado, zo maakt de Rotterdamse club bekend. Hwang tekent een vierjarig contract in De Kuip.

"Ik ben heel erg blij om hier te zijn", vertelt de aanwinst. "Mijn ploeggenoot in Servië Uros Spajic (oud-Feyenoorder, red.) heeft me al gezegd dat ik de juiste beslissing heb genomen om naar Feyenoord te gaan. Dit is de grootste club waar ik ooit voor heb gespeeld, een enorme club in Europa, dus ik hoop hier heel lang te blijven. Ik heb begrepen dat het stadion hier elke thuiswedstrijd vol zit, dus ik kijk er naar uit om me aan de supporters te kunnen laten zien."

Hwang moet de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Mats Wieffer doen vergeten. De nieuwe aanwinst, die op meerdere plekken op het middenveld kan spelen, heeft zestig interlands voor Zuid-Korea achter zijn naam staan. Vorig seizoen leverde Hwang vier goals en vier assists voor Rode Ster Belgrado in zo'n 1.500 minuten in de competitie. Dit seizoen is hij al flink in vorm: Hwang gaf al vijf beslissende passes in zeven officiële duels.

Vóór Rode Ster Belgrado speelde Hwang voor Daejeon Citizen (Zuid-Korea), Vancouver Whitecaps (Canada), Rubin Kazan (Rusland), FC Seoul (Zuid-Korea), Olympiakos (Griekenland). In september 2023 maakte Rode Ster 5,5 miljoen euro over naar Griekenland om hem over te nemen van Olympiakos.

Door het vertrek van Wieffer had Feyenoord net wat te weinig smaken op het middenveld. Brian Priske probeerde het de afgelopen duels met Antoni Milambo, Gjivai Zechiel en Ramiz Zerrouki, met wisselend succes. Milambo en Zechiel zijn met leeftijden van 19 en 20 nog wat aan de jeugdige kant, terwijl men over Zerrouki in Rotterdam niet echt te spreken is. Laatstgenoemde liep bovendien in het duel tegen Sparta Rotterdam (1-1) tegen een rode kaart aan.

Hwang nog niet speelgerechtigd

De supporters van Feyenoord zullen nog even moeten wachten om Hwang in actie te zien. De 27-jarige middenvelder is 'voorlopig nog niet speelgerechtigd is vanwege formaliteiten die moeten worden afgerond', meldt Feyenoord. De club maakt wel alvast bekend dat Hwang met rugnummer 4 gaat spelen.

