Feyenoord pikt Lotomba op Deadline Day op als vervanger van Geertruida

Feyenoord heeft zich op de slotdag van de zomerse transferperiode versterkt met , zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De verdediger komt over van het Franse OGC Nice en moet de naar RB Leipzig vertrokken Lutsharel Geertruida vervangen. In De Kuip tekent hij een contract tot medio 2027.

Zondagmiddag bracht 1908.nl naar buiten dat Lotomba in beeld was bij Feyenoord om Geertruida op te volgen. De verdediger uit eigen opleiding verruilde de Rotterdammers afgelopen vrijdag voor RB Leipzig, waardoor Brian Priske alleen nog Bart Nieuwkoop en de jonge Givairo Read als rechtsbacks in de selectie had. Lotomba, die bij Nice over een aflopend contract beschikte, kwam daarop in beeld om naar De Kuip te komen.

Maandagochtend meldde Voetbal International al dat de Zwitser op Deadline Day nog de overstap naar de Eredivisie zou maken, wat inmiddels beklonken is. Hoewel Lotomba op beide backposities uit de voeten kan, zal hij zich in De Kuip moeten richten op de rechterkant, waar hij vooral met Nieuwkoop de concurrentie aan zal gaan.

Lotomba een pure verdediger

Waar Geertruida bij Feyenoord regelmatig in de aanval te vinden was, heeft de nummer twee van afgelopen seizoen met Lotomba een pure verdediger in huis gehaald. De Zwitser maakte in de zomer van 2020 de overstap van Young Boys naar Nice, waarna hij in Frankrijk 143 duels in actie kwam. Daarin wist hij twee doelpunten te maken, terwijl hij drie assists leverde.

De eerste woorden van Lotomba als Feyenoorder

"Ik ben erg blij om hier te zijn en heb veel zin om de kleuren van deze mooie club te gaan verdedigen", laat de verdediger weten op de clubkanalen. "Ik ken Feyenoord natuurlijk van de Europa League-wedstrijd in 2019, toen ik met Young Boys in De Kuip speelde. Het publiek ging toen tekeer alsof het een WK-finale was, heel indrukwekkend." Calvin Stengs, voormalig ploeggenoot van Lotomba, heeft een belangrijke rol gespeeld in de transfer door veel positieve dingen over Feyenoord te vertellen. "Ik kan daarom niet wachten om met Feyenoord te strijden om de prijzen en actief te zijn in de Champions League."

Jordan Lotomba, welcome to your new home!



🔴⚫ ➾ 🔴⚪⚫ pic.twitter.com/sCJdIyHuCH — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 2, 2024

