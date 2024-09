Update: 'Feyenoord moet eigen transferrecord breken voor komst Dreyer'

Feyenoord hoopt zich na het mislopen van Andreas Skov Olsen te versterken met , zo weet 1908.nl. De 26-jarige Deense buitenspeler moet overkomen van het Belgische RSC Anderlecht, waar hij nog een contract tot medio 2027 heeft.

Feyenoord deed in de afgelopen dagen een recordbod op Skov Olsen van Club Brugge, maar de verwachting is dat de Rotterdammers een lagere transfersom hoeven te betalen om Dreyer over te nemen. Het is vooralsnog niet bekend om wat voor bedragen een eventuele transfer gaat.

Dreyer heeft ook een verleden in de Eredivisie. De Deen speelde één seizoen in Nederland, op huurbasis bij sc Heerenveen. In dat jaar maakte de linkspoot slechts één doelpunt in twaalf wedstrijden. Na zijn vertrek uit Friesland leefde Dreyer op. De 26-jarige aanvaller maakte een goede indruk bij FC Midtjylland en Rubin Kazan.

Afgelopen jaar was de Deen een van de uitblinkers in de Belgische Pro League. In dienst van Anderlecht maakte Dreyer negentien doelpunten in 37 duels. Dit jaar staat de teller na vijf wedstrijden nog op nul goals.

Update 18.46 uur: Feyenoord moet diep in de buidel tasten voor Dreyer

Als Feyenoord de komst van Dreyer wil realiseren, zullen de Rotterdammers het eigen transferrecord moeten breken. Anderlecht verlangt namelijk een bedrag van minstens tien miljoen euro voor de Deen, zo weet Het Laatste Nieuws. De krant schrijft dat Feyenoord om 18.37 uur nog geen bod had ingediend in Brussel.

