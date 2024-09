Ajax grijpt door 'buitenproportionele vraagprijs' naast transferdoelwit

Ajax heeft een poging gedaan om Mike Trésor op de slotdag van de transfermarkt nog naar Amsterdam te halen, zo weet Voetbal International. De huursom die zijn club Burnley wilde hebben was Ajax echter te gortig.

Ajax zocht een nieuwe vleugelaanvaller vanwege het vertrek van Steven Bergwijn naar Al-Ittihad. Technisch directeur Alex Kroes haalde Kamaldeen Sulemana binnen - al is die transfer nog niet officieel bevestigd - maar schaakte op meerdere borden. Zo was ook Trésor in beeld. Net als bij Sulemana zou het om een huurdeal gaan.

Burnley zat echter hoog in de boom. "Het klopt dat Ajax zich voor Mike gemeld heeft en dat hij heel graag naar Amsterdam had gewild. Maar Burnley vroeg een buitenproportionele huursom”, aldus zaakwaarnemer Shallon Nkeshimana.

Eerder deze week werd al duidelijk dat Ajax de situatie van Trésor in de gaten hield. De Belgische aanvaller was in beeld bij OGC Nice, maar ook met die club kwam Burnley niet tot overeenstemming over de huursom. Ajax zag daardoor een kans, maar kwam bedrogen uit.

