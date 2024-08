Ajax telt uren af en zit op het vinkentouw voor Mike Trésor

Ajax houdt de situatie van nauwlettend in de gaten, zo weet journalist Sacha Tavolieri. Op dit moment onderhandelt zijn club Burnley met OGC Nice over een huurdeal, maar de clubs steggelen nog over de huursom. Ajax zit ondertussen op het vinkentouw.

Vrijdagavond sluit de transfermarkt in Frankrijk, waardoor Nice snel tot een akkoord moet zien te komen. Transferjournalist Tavolieri beschrijft de deal als ‘ingewikkeld, maar nog wel mogelijk’. Lukt het niet, dan zou Ajax een poging kunnen wagen. Nederlandse clubs hebben tot en met maandag de tijd om zaken te doen op de transfermarkt.

Een maand geleden meldde Het Laatste Nieuws al dat er interesse vanuit Nederland was in de Belgische buitenspeler, die op huurbasis mag vertrekken van Burnley. Bij Burnley is hij nooit een bepalende speler geworden, nadat hij vorig jaar met de nodige verwachtingen overkwam van KRC Genk. Eerder speelde Trésor voor NEC en Willem II.

LEES OOK: Derksen ziet dieptepunt in Amsterdam: 'Hoe diep kun je zinken als Ajax?'

De 25-jarige technicus, inzetbaar als linksbuiten en aanvallende middenvelder, kwam tot slechts zestien competitieduels, waarvan dertien als invaller. Hij was nog geen enkele keer bij een doelpunt betrokken in de Premier League. Burnley degradeerde vorig seizoen naar de Championship.

Mike Trésor is niet fit

Trésor miste de eerste drie wedstrijden van het nieuwe Championship-seizoen door blessureleed. "Hij is er nu weer bij en we hopen dat hij snel meetraint met de groep. We willen niets overhaasten, we moeten er voorzichtig mee omgaan", zei trainer Scott Parker van Burnley donderdag nog.

