Terugkeer naar Nederland lonkt voor Mike Trésor

Verschillende clubs uit Nederland hebben interesse in Mike Trésor, zo weet Het Laatste Nieuws. De aanvaller lijkt na een seizoen te vertrekken bij Burnley, waar hij nooit echt is geaard. Naast de Nederlandse interesse is er ook belangstelling uit Frankrijk en Spanje.

Trésor vertrok een jaar geleden van KRC Genk naar Burnley. Hij leek klaar voor de stap, want in België had hij een droomseizoen achter de rug. Trésor was in het seizoen 2022/23 goed voor 24 assists, een Belgisch record, en scoorde 8 keer. Hij werd verkozen tot Profvoetballer van het Jaar en debuteerde ook voor de nationale ploeg van België.

Bij Burnley is Trésor echter nooit een bepalende speler geworden. De 25-jarige technicus, inzetbaar als linksbuiten en aanvallende middenvelder, kwam tot slechts zestien competitieduels, waarvan dertien als invaller. Hij was nog geen enkele keer bij een doelpunt betrokken in de Premier League. Burnley degradeerde vorig seizoen naar de Championship.

De kans bestaat dat Trésor een seizoen wordt uitgeleend door Burnley. Zijn contract bij de club loopt nog drie jaar door. Welke Nederlandse clubs interesse hebben, is nog niet bekend. PSV-clubwatcher Rik Elfrink bevestigt dat clubs uit Nederland belangstelling hebben, maar schrijft op X dat PSV volgens het management van Trésor geen concrete interesse heeft getoond. In Nederland speelde Trésor al voor NEC en Willem II.