Derksen ziet nieuw dieptepunt in Amsterdam: 'Hoe diep kun je zinken als Ajax?'

Het aantrekken van is ‘vloeken richting de jeugdopleiding’ van Ajax, zo vindt Johan Derksen. Volgens de analist van Vandaag Inside toont de blijdschap van Ajax over de komst van Weghorst aan ‘hoe diep de club is gezonken’.

“Er wordt nu gedaan alsof ze een gouden greep hebben gedaan met Wout Weghorst”, merkt de oud-voetballer op. “Ajax, met die beroemde jeugdopleiding… Het is vloeken richting de jeugdopleiding dat je deze man idealiseert.” Tafelgenoot Hélène Hendriks kan de transfer wel begrijpen. “Je moet Weghorst ook niet romantiseren, maar ik denk dat het wel heel slim is om een heel ander type te halen. Je moet wel kijken wat er nu gebeurt met Brobbey, want dat is het kapitaal op het veld.”

“Dat is ook een gemankeerde voetballer, die altijd via de kluts scoort”, antwoordt Derksen, doelend op Brobbey. “Als ik nu de jeugdopleiding van Ajax onder m’n hoede had, zou ik me vreselijk in de maling genomen voelen dat je een gemankeerde veteraan (Weghorst, red.) binnenhaalt. Hoe diep kun je zinken als Ajax, dat je blij bent met Wout Weghorst?”

Ajax won donderdagavond met 3-0 van Jagiellonia Bialystok en bereikte zo de groepsfase van de Europa League, na de eerdere 1-4 zege in Polen. Ondanks de ruime overwinningen is Derksen niet onder de indruk. “Ajax speelt leuk tegen een tegenstander die er helemaal geen reet van kan. Ze kunnen er niks van. Deze wedstrijd stelt niks voor.”

Bekijk hieronder de beelden uit de uitzending van vrijdag

