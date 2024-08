Update: Ajax bereikt akkoord over vertrek Forbs: toekomstige transfersom én huursom bekend

Ajax heeft volgens The Athletic een akkoord bereikt met Wolverhampton Wanderers over de transfer van aanvaller Carlos Forbs. De rappe Portugees zou inmiddels op weg zijn naar Engeland om de medische keuring te kunnen ondergaan. Mits hij die doorstaat wordt hij in eerste instantie verhuurd door de Amsterdammers, waarna The Wolves hem voor een bedrag van 13,5 miljoen euro definitief kunnen overnemen.

Ajax nam Forbs in de zomer van 2023 voor veertien miljoen euro over van Manchester City. De buitenspeler beleefde een weinig overtuigend debuutseizoen in Amsterdam, waarin hij uiteindelijk vier keer zou scoren in 34 wedstrijden in alle competities. Onder de nieuwe trainer Francesco Farioli kwam hij dit seizoen zes keer in actie, waarin hij het net nog niet wist te vinden.

Forbs mocht deze zomer echter alweer vertrekken, ook omdat Ajax dringend behoefte heeft aan transferinkomsten om zelf de markt op te kunnen. In een eerder stadium werd een bod van het Franse Olympique Lyonnais (naar verluidt ter hoogte van vijftien miljoen euro) echter afgeslagen. De Franse club schakelde daarop door naar Wilfried Zaha. De Wolves, die al eerder aan Forbs werden gelinkt, kwamen eerder op de vrijdag echter met een nieuw bod aanzetten.

Volgens bovengenoemd medium ligt er nu een akkoord over een huurdeal met optie tot koop en is Forbs inmiddels op weg naar Engeland om medisch gekeurd te worden. Mits daarbij geen gekke dingen aan het licht komen, zal de Premier League-club hem voor het verstrijken van de Engelse deadline kunnen inschrijven.

Wolves verplicht Forbs te kopen na minimaal aantal wedstrijden

Update 18.43 uur: Voetbal International komt met aanvullende details over de transfer van Forbs. Verslaggever Tim van Duijn van het weekblad meldt dat de optie tot koop verplicht wordt "zodra Forbs een aantal wedstrijden speelt". Hoeveel dat er precies zijn weet de verslaggever niet, maar het zijn er minimaal tien ('in ieder geval dubbele cijfers'). De speler zou zelf nog wel tot een akkoord met Wolverhampton Wanderers moeten zien te komen en ook het (niet geringe) papierwerk moet voor het sluiten van de markt nog worden afgerond.

Update 20.56 uur: De Telegraaf onthult nóg meer financiële details over het vertrek van Forbs bij Ajax. De Amsterdammers ontvangen een huursom van 2,5 miljoen euro voor de Portugees, zo schrijft clubwatcher Mike Verweij. De Engelsen nemen daarnaast zijn salaris van 1,5 miljoen euro over, wat de directe besparing op vier miljoen euro brengt. Bovendien komt de ochtendkrant ook met precieze cijfers over de koopoptie: die wordt verplicht zodra Forbs zijn tiende basisplaats van het seizoen (in een officieel duel) te pakken heeft.

Correctie: ik weet niet of het er tien zijn, maar het zijn wel dubbele cijfers. Dus ik had beter kunnen schrijven ‘in ieder geval tien’ — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) August 30, 2024

