Mourinho neemt hoogstpersoonlijk contact op met Ajax-speler, maar Fenerbahçe grijpt mis

José Mourinho heeft deze zomer hoogstpersoonlijk contact opgenomen met in een poging de middenvelder naar Fenerbahçe te halen, zo onthult ESPN. Vos besloot uiteindelijk echter om Ajax te verruilen voor de Italiaanse topclub AC Milan.

De negentienjarige Vos debuteerde in april 2023 in het eerste elftal van Ajax en kwam uiteindelijk tot zeventien wedstrijden in de hoofdmacht. Dit seizoen werd al snel duidelijk dat zijn perspectief op speelminuten onder Francesco Farioli nihil was; zeker toen Ajax hem samen met drie medespelers (Owen Wijndal, Borna Sosa en Benjamin Tahirovic) terugzette naar het Jong-elftal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wolverhampton Wanderes meldt zich op allerlaatste moment met bod bij Ajax

Al snel werd duidelijk dat het terugzetten van Vos naar de beloften niet zozeer met zijn voetbalkwaliteiten te maken had, maar meer met zijn houding. Voetbal International onthulde eerder deze maand al dat er binnen Ajax 'vraagtekens over zijn mentaliteit' bestaan en had dat men had gehoopt dat Vos inmiddels verder in zijn ontwikkeling zou zijn. ESPN onderschrijft die lezing: enkele trainers hebben volgens de betaalzender 'moeite met zijn koppigheid' en tegelijkertijd zouden er verhalen doorsijpelen waaruit blijkt dat Vos 'teveel met randzaken bezig zou zijn'.

Vos kon naar Frankrijk, Italië en Turkije

Veel buitenlandse clubs hebben volgens ESPN de afgelopen weken bij Ajax geïnformeerd naar Vos. "Stade Rennes, Parma en Fenerbahçe werden concreet", leest het. "Fenerbahçe -trainer José Mourinho probeert Vos zelfs hoogstpersoonlijk te verleiden tot een overstap naar Turkije, maar als AC Milan zich meldt zet hij zijn zinnen op een vertrek naar San Siro." De middenvelder zou uiteindelijk zijn zin krijgen: vrijdagmiddag meldt Ajax via de officiële kanalen een overeenstemming met de Rossoneri te hebben bereikt. Vos zal in San Siro zijn handtekening gaan zetten onder een vijfjarig contract.

Ajax and AC Milan have reached an agreement on the direct transfer of Silvano Vos.



Good luck in Italy, Silvano! — AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax grijpt drastisch in: 'Daar is de directie echt van geschrokken'

De directie van Ajax is 'geschrokken', zegt clubwatcher Johan Inan.